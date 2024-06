Steam : un nouveau jeu gratuit à récupérer, une histoire poignante à vivre

Vous pouvez récupérer un nouveau jeu gratuit sur Steam et le Microsoft Store à l’occasion du mois des fiertés. Cette expérience narrative poignante développée par le studio français Dontnod se nomme Tell Me Why.

© Steam, Xbox Game Studios

Steam offrait récemment Warhammer 40,000 : Gladius – Relics of War, un jeu de stratégie au tour par tour plutôt apprécié par le public. Il faut bien que la plateforme de Valve se montre généreuse pour rivaliser avec l’Epic Games Store et ses jeux gratuits hebdomadaires.

Au final, ce sont les joueurs qui profitent de cette concurrence entre les deux boutiques en ligne et en voici une nouvelle preuve. Steam vous donne une nouvelle occasion de récupérer un très bon jeu sans dépenser le moindre centime dès maintenant. Tell Me Why est offert pendant plusieurs semaines à l’occasion du mois des fiertés.

Le nouveau jeu gratuit de Steam vous fait vivre une aventure narrative touchante

Vous pouvez récupérer le jeu narratif Tell Me Why de Dontnod du 1ᵉʳ juin au 1ᵉʳ juillet à 19h sur Steam et le Microsoft Store à l’occasion du mois des fiertés ou « Pride Month » en anglais. Il s’agit d’une célébration internationale annuelle visant à honorer les droits de la communauté LGBTQIA+.

Le fait que Steam et le Microsoft Store offrent Tell me Why pendant cette période n’a rien d’un hasard, puisque le personnage principal de l’aventure narrative est un homme transgenre. Le jeu des créateurs de Life is Strange raconte son histoire et celle de sa jumelle Alyson, liés par télépathie.

Les deux personnages se retrouvent en Alaska, dans leur ville natale, plusieurs années après un tragique accident. Tyler et Alyson devront replonger dans leurs souvenirs et percer le mystère de leur passé. Comme dans tous les jeux narratifs du studio français, vos choix influencent le déroulement de l’histoire de Tell Me Why et surtout la relation entre les jumeaux.

Vous ne sortirez certainement pas indemne de cette aventure narrative touchante, même si elle a moins marqué les joueurs et la critique que les deux premiers jeux Life if Strange. Rappelons que Dontnod Montréal travaille actuellement sur Lost Records : Bloom & Rage, une nouvelle expérience narrative attendue pour la fin d’année 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.