Steam Deck : Valve s’associe à iFixit pour proposer des pièces de rechange, les plans pour imprimante 3D disponibles

À l’heure où tous les fabricants verrouillent plus ou moins leurs smartphones, tablettes, PC et consoles, Valve vient de s’associer à iFixit pour rendre le Steam Deck facilement réparable.

Valve s’est officiellement associé à iFixit pour vendre des pièces de réparation et de remplacement pour sa console de jeu Steam Deck (ainsi que son casque de VR Valve Index). La société a également laissé entendre qu’elle pourrait s’associer à « d’autres fournisseurs de services de réparation tiers spécialisés » pour vendre certaines pièces de rechange de sa console.

Dans un billet de blog et une vidéo YouTube, iFixit, la société qui aide les gens à effectuer des réparations sur leurs appareils, propose également des images détaillées des composants internes du Steam Deck. Pour rappel, les consoles Steam Deck seront expédiées à partir de fin février.

Valve s’engage à vendre des pièces de rechange pour le Steam Deck et met les fichiers 3D à disposition

Aujourd’hui, Valve a donc fait d’iFixit le tout premier vendeur autorisé de pièces pour sa console de jeu et son casque de VR. Mais il y en aura d’autres à l’avenir, comme l’a annoncé le groupe. La batterie, l’écran et les boutons seront évidemment les composants les plus demandés, mais le concepteur de la console, Lawrence Yang, aurait informé Sean Hollister de The Verge que les deux sociétés étaient en pleine phase d’élaboration et que les détails sont à venir.

Valve a également publié les fichiers CAO des coques du Steam Deck. Cela signifie que tout passionné disposant du bon matériel peut désormais imprimer en 3D des coques et des accessoires personnalisés pour sa console de jeu.

Toutes les vidéos de démontage du Steam Deck démontrent la facilité d’ouverture de la console. Il suffit de trois vis pour remplacer facilement chaque manette, ou d’une seule vis et d’un blindage EMI à enfiler pour remplacer le SSD. Inutile d’ajouter que c’est une excellente nouvelle pour les acheteurs, surtout s’ils prévoient d’acheter la variante de base, puis d’échanger le SSD préinstallé contre un nouveau de plus grande capacité.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le Steam Deck est extrêmement simple à démonter. À part quelques détails, tout est accessible, et en ce sens, iFixit lui a attribué la note de 7 sur 10 en réparabilité.

