Le Steam Deck affiche quatre badges pour valider ou non la compatibilité des jeux

Alors que le Steam Deck sera livré en décembre pour les joueurs les plus chanceux qui ont réussi à sécuriser une précommande malgré le lancement chaotique, Valve a lancé un nouveau programme de vérification. L’objectif est de passer l’ensemble de la bibliothèque de Steam au peigne fin pour trouver les jeux qui sont parfaitement compatibles avec le Steam Deck.

Les jeux compatibles avec le Steam Deck obtiennent le badge vert – Crédit : Valve

Le magasin Steam sur le Steam Deck affichera les différentes étiquettes de compatibilité que les jeux ont reçues. D’ailleurs, le premier onglet de la boutique sera réservé aux jeux PC qui tournent parfaitement sur le Steam Deck afin que les joueurs profitent de la meilleure expérience possible. Pour les jeux que vous possédez déjà, Valve a expliqué que « votre bibliothèque sur Steam Deck affichera, à côté de chaque titre, une étiquette de compatibilité. Elle vous indique le type d’expérience de jeu que vous pouvez attendre pour ce titre sur Steam Deck ».

Tous les jeux Steam vont recevoir l’une des quatre étiquettes de compatibilité avec le Steam Deck

Les quatre étiquettes de compatibilité créées par Valve sont : compatible, jouable, non pris en charge et indéterminé. Pour obtenir le logo vert de la compatibilité, un jeu PC doit remplir plusieurs critères. Il doit être parfaitement compatible avec la manette du Steam Deck et afficher un clavier à l’écran lorsque cela est nécessaire.

Le jeu doit aussi être fluide et prendre en charge la définition d’image par défaut du Steam Deck, soit 1280 x 800 ou 1280 x 720. De plus, les paramètres graphiques par défaut doivent être adaptés à la console. Le texte doit être lisible en toutes circonstances. Cela signifie que vous devez pouvoir lire le texte lorsque vous tenez la console à 30 cm de votre visage. Les lettres ne doivent pas avoir une hauteur inférieure à 9 pixels. Il est d’ailleurs recommandé d’utiliser une hauteur de 12 pixels pour les lettres.

Valve a aussi précisé que les jeux doivent être compatibles nativement avec SteamOS ou Proton qui permet de jouer aux jeux Windows sur Linux pour obtenir le badge vert. Cette compatibilité inclut évidemment le logiciel anti-triche utilisé par les jeux. Les développeurs peuvent demander une vérification de compatibilité avec le Steam Deck de leurs jeux. Valve a prévu d’évaluer en priorité les jeux qui sont « importants pour les clients du Steam Deck ».

Source : Ars Technica