Steam Deck : voici à quoi ressemble l’emballage de la console de Valve

Après avoir récemment partagé plus de détails sur les caractéristiques et performances du Steam Deck, Valve présente maintenant la version définitive de l’emballage de sa console portable. Le géant américain des jeux vidéo a partagé plusieurs photos de l’unboxing du Steam Deck.

L’emballage du Steam Deck – Crédit : Valve

Ainsi, les joueurs savent à quoi s’attendre avant de recevoir leur Steam Deck qui a pris deux mois de retard. En effet, les premières précommandes de la console portable devaient initialement être expédiées en décembre. Finalement, à cause de la pénurie mondiale de matériaux, le Steam Deck ne sera expédié qu’à partir de février 2022.

Le Steam Deck est livré dans son étui de transport pour une meilleure protection

Les versions 64 Go et 256 Go du Steam Deck sont livrées avec un étui de transport dans l’emballage. Ceux qui ont commandé la version 512 Go recevront un étui de transport exclusif. L’emballage en carton de la console portable est truffé d’easter eggs que les fans de Valve sauront reconnaître. D’ailleurs, « veuillez ne pas utiliser la boîte comme parapluie ou comme aimant, ni la jeter au sol », conseille Valve.

La boîte fermée du Steam Deck – Crédit : Valve

De plus, le Steam Deck est livré avec un chargeur USB-C, ce qui devient de plus en plus rare, notamment pour les smartphones. Les constructeurs estiment que vous avez déjà un chargeur à la maison, donc vous n’avez pas besoin d’en avoir un dans la boîte. Dernièrement, ce sont les Google Pixel 6 et 6 Pro qui ont été livrés sans chargeur.

L’étui de transport du Steam Deck – Crédit : Valve

Enfin, comme vous pouvez le voir sur les images, le Steam Deck est confortablement rangé dans son étui de transport avant que vous ne le déballiez. La console que l’on voit sur les photos est le dernier prototype du Steam Deck qui sert de kit de développement avant la mise en production de la version finale de la console. Valve a d’ailleurs précisé que « le produit final comportera quelques modifications mineures supplémentaires ».

Le Steam Deck à l’abri dans son étui – Crédit : Valve

Source : The Verge