Steam : deux jeux gratuits appréciés à récupérer, dépêchez-vous

En étant réactif, vous pouvez mettre la main sur de nombreux jeux gratuits toute l’année. Outre l’Epic Games Store qui offre des titres chaque semaine, Steam met également en place des dons limités dans le temps. En cette fin du mois de mai, la plateforme de Valve fait notamment les yeux doux aux amateurs de rénovation automobile. Ces derniers ont en effet jusqu’au 27 mai (19h) pour intercepter Car Mechanic Simulator 2018 sans rien payer.

Steam offre deux gros jeux pendant une durée limitée

Dans cette simulation réaliste, vous incarnez un mécanicien chargé de réparer des véhicules. Il faudra ainsi identifier avec précision les pièces défectueuses avec vos outils de diagnostic afin de les remplacer de manière méthodique, qu’il s’agisse du moteur, de la suspension, du système de freinage ou encore de la transmission. Vous serez également amené à vous occuper de la peinture et de la personnalisation pour satisfaire la clientèle.

En parallèle, vous pourrez développer votre atelier en débloquant de nouveaux outils, en agrandissant vos espaces de travail et en accédant à des interventions toujours plus complexes. Le jeu inclut également des casses automobiles, où il est possible de récupérer des pièces détachées ou de restaurer entièrement des véhicules rares abandonnés.

Jusqu’au 28 mai (18h), les utilisateurs de Steam pourront aussi s’offrir Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War. Ce titre de stratégie 4X repose sur des combats tactiques au tour par tour qui vous immergeront dans l’univers brutal du célèbre jeu de figurines. Choisissez l’une des quatre factions emblématiques (Astra Militarum, Space Marines, Orks ou Nécrons) pour vous imposer sur Gladius Prime où la guerre a pris le pas sur la diplomatie. Chaque faction possède son propre style de combat ainsi que des unités et des technologies uniques, offrant des approches différentes de la conquête et de l’extermination.

Vous devez explorer une carte générée aléatoirement, sécuriser les ressources et les artefacts anciens mais aussi bâtir des villes fortifiées pour développer votre économie et produire des armées toujours plus puissantes. La gestion des ressources et la recherche technologique seront vitales pour soutenir l’effort de guerre.