Steam : la date des soldes d’été de la plateforme a fuité

Crédit : Valve

La fuite des soldes Steam n’est pas inhabituelle, bien au contraire. C’est même chose courante dans le milieu. Historiquement, elles ont très souvent proposé d’excellentes affaires. Dans l’année, il y a quatre périodes de réduction des prix du magasin numérique. On compte les soldes d’Halloween, d’Automne (qui coïncide avec le Black Friday), de Noël et d’été. Les deux plus importantes sont néanmoins celles d’été et de Noël puisque c’est à ces occasions qu’on trouve le plus de prix cassés sur des jeux variés. Par exemple, les soldes d’Halloween se concentrent généralement davantage sur les jeux d’horreur alors que les autres sont bien plus diverses.

Assassin’s Creed Valhalla ne sera pas disponible sur Steam à sa sortie

Les soldes d’été Steam se rapprochent à grands pas

Toutes les soldes Steam se déroulent de la même manière, ou presque. Les fuites des dates de début et de fin envahissent la toile tandis que Valve fait semblant de les ignorer. Elles sont pour la plupart du temps correctes puisque les soldes démarrent au moment prévu. Ensuite, les serveurs sont bien souvent surchargés et personne n’a accès au magasin pendant quelques heures. Une fois que tout revient à la normale, c’est à ce moment que les joueurs remplissent leur panier de bonnes affaires.

Un développeur de SteamDB du nom de Pavel Djundik a relayé la fuite qui vient directement de Chine. SteamDB est, comme son nom l’indique, la base de données non officielle de Steam. Elle regroupe l’intégralité des informations sur les jeux, des statistiques, des prix réduits, etc. Le 8 mai dernier, Pavel Djundik avait déclaré sur Twitter : « des sources chinoises affirment que les soldes d’été Steam débutent le 25 juin. Généralement dignes de confiance, mais pas entièrement confirmé ». Le développeur de SteamDB a cependant confirmé la date quelques heures après. Les soldes d’été Steam démarrent le 25 juin et se termineront le 9 juillet. Cela laisse amplement de temps pour parcourir les bonnes affaires et faire son choix.

Confirmed now, Jun 25 to Jul 9 — Pavel Djundik (@thexpaw) May 8, 2020

Enfin, encore une fois selon Pavel Djundik, Steam va mettre en place une sorte de programme de fidélité pendant les soldes. Il récompenserait les joueurs qui achètent des jeux avec des objets, des points pour les niveaux du badge et peut-être même des réductions supplémentaires sur certains titres. Un peu à la manière de Facebook, la plateforme de Valve introduirait également un nouveau système de réactions aux évaluations d’utilisateurs. Rendez-vous dès le 25 juin pour dénicher les meilleures perles de Steam à prix cassés.

Steam Controller : Valve a déposé un brevet pour une nouvelle manette

Source : Trusted Reviews