Steam : ce party game parfait pour l’été devient totalement gratuit, récupérez-le vite

Si le jeu Intravenous était offert sur Steam jusqu’au 16 juillet, ce mois d’août, le studio Jackbox Games offre une autre opportunité pour les amateurs de jeux de société. Drawful 2, jeu de dessin interactif, est gratuit sur Steam jusqu’au 28 août à 10 heures. Habituellement vendu à 9,99 €, le jeu est donc téléchargeable sans aucuns frais.

Drawful 2 : profitez de ce jeu hilarant gratuitement sur Steam, même si les avis sont partagés

Drawful 2, développé par les créateurs de jeux à succès comme Fibbage et Quiplash, propose une expérience de jeu où le dessin est au cœur de l’action : chaque joueur utilise son téléphone ou sa tablette pour dessiner des situations comiques et souvent absurdes, telles qu’un « tigre effrayant » ou « deux mamans qui passent une journée formidable ». L’aspect unique du jeu réside dans sa capacité à générer des rires à travers des œuvres d’art souvent très imparfaites mais hilarantes.

Une fois les dessins réalisés, les autres joueurs soumettent leurs suggestions sur ce que représente le dessin. Puis, toute l’assemblée, qui peut inclure un public en ligne allant jusqu’à des milliers de personnes, vote pour déterminer la meilleure réponse.

Drawful 2 est accessible dans plusieurs langues, dont le français. Le jeu est entièrement compatible avec le Steam Deck, mais aussi avec la fonction Remote Play, et dispose de la prise en charge complète des manettes, y compris les manettes Xbox.

En revanche, les avis ne sont pas unanimes. Certains joueurs soulignent des limitations dans le jeu, notamment par rapport à la diversité des modes de jeu et au contenu parfois répétitif. Beaucoup le comparent à des alternatives comme skribbl.io, qui lui ressemble.

Parmi les critiques plus acerbes, certains soulignent le manque de sens de certaines invites. Un joueur décrit le jeu comme « très mauvais » et note que « les contextes donnés n’ont aucun sens », citant des exemples comme « cheval usagé » et « ascenseur chaud ». Pas évident à reproduire, en effet…

Malgré tout, si vous souhaitez vous y lancer pour cet été, Drawful 2 se récupère gratuitement sur Steam ici. Bien sûr, la plateforme de Valve fait aussi et continuellement des promotions et des soldes.