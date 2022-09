Steam : la page des statistiques s’offre une refonte complète avec des graphiques et des classements

Après plusieurs années à proposer une liste des jeux les plus populaires en termes du nombre de joueurs en simultanés, la page des statistiques de Steam s’est enfin offert une refonte complète. Elle affiche désormais des graphiques, différents classements pour les meilleures ventes, les jeux les plus joués et les meilleures nouveautés ainsi que d’autres statistiques.

La nouvelle page des statistiques Steam © Valve

La nouvelle page des statistiques de Steam donne donc maintenant un aperçu bien plus complet de tout ce qui se passe sur la plateforme. Comme Valve l’a annoncé sur son blog, « la nouvelle page de vue générale des classements Steam vous fournit un récapitulatif des jeux qui se vendent bien, des jeux les plus populaires, et du nombre de personnes connectées sur Steam en temps réel ».

À lire aussi > Half-Life 2 VR est disponible gratuitement sur Steam

Consultez les meilleures ventes, les jeux les plus populaires et les meilleures nouveautés Steam

En plus du nombre de joueurs en ligne, des meilleures ventes et des jeux les plus populaires, la nouvelle page d’accueil vous permet aussi d’accéder aux meilleures ventes de la semaine et aux meilleures nouveautés mensuelles. Des liens en bas de la page vous permettent également d’accéder aux statistiques des téléchargements, du support à la clientèle et du matériel et des logiciels sur Steam.

Actuellement, le jeu le plus vendu est Call of Duty : Modern Warfare II. Ce n’est pas étonnant puisque le jeu sort le 28 octobre. Une bêta ouverte est même prévue ce week-end. La deuxième meilleure vente est Slime Rancher 2, la suite de l’adorable jeu de gestion qui a rencontré un énorme succès. On retrouve aussi Cyberpunk 2077 en 5ème position qui est à 50% de réduction jusqu’au 26 septembre. D’ailleurs, le nombre de joueurs de Cyberpunk 2077 a récemment explosé avec la sortie de la série Cyberpunk : Edgerunners sur Netflix.

Enfin, cette nouvelle page des statistiques va probablement servir aux joueurs pour découvrir de nouveaux titres auxquels ils n’ont pas forcément fait attention. Il est d’ailleurs aussi possible de consulter les classements des semaines précédentes et même des années précédentes. Vous pouvez notamment « revenir jusqu’en 2005, quand Steam offrait en tout et pour tout trois jeux à la vente. Ou à la semaine du 27 mars 2017 quand PUBG a été propulsé directement au sommet du classement », a déclaré Valve qui prépare un Steam Deck 2.

Source : The Verge