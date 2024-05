Steam : un jeu gratuit culte est à récupérer, faites vite !

Steam fait régulièrement des offres alléchantes en rendant notamment des jeux gratuits pendant une courte durée. Actuellement, il est possible de récupérer Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War sans rien débourser. Une embellie pour les fans de stratégie au tour par tour.

Le mois de mai a été prolifique pour les utilisateurs de Steam. Et pour cause, la plateforme a fait plusieurs cadeaux à ses ouailles. Outre 100% Orange Juice et Endless Legend, le service a offert récemment Machinika : Museum qui vous propose de résoudre de nombreux casse-têtes. Actuellement, c’est un titre de stratégie qui est en accès libre pendant une poignée de jours : Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War.

Développé par Proxy Studios et édité par Slitherine Software, il se base sur le célèbre jeu de guerre miniature éponyme. Gladius – Relics of War est un titre de stratégie au tour par tour qui mettra à rude épreuve votre esprit tactique. Vous serez invité à prendre la tête de l’une des quatre factions, à savoir les Space Marines, les Astra Militarum, les Nécrons et les Orks. Chacune dispose évidemment de ses spécificités (unités, bâtiments, technologies et compétences).

Steam offre Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War pendant quelques jours

Vous devrez développer votre base, gérer vos ressources, faire de la recherche technologique et mettre sur pied une armée robuste. L’objectif étant de venir à bout des factions ennemies et de conquérir Gladius Prime. Le jeu fait également la part belle à l’exploration qui vous permettra de trouver des ruines antiques, des zones d’intérêt et des ressources importantes.

Pendant les combats, il s’agira de placer intelligemment vos unités sur le champ de bataille et de mettre à profit leurs capacités. Vous pourrez vous concentrer sur la campagne principale ou opter pour les missions secondaires qui vous permettront de débloquer du contenu additionnel. Le mode multijoueur vous donnera la possibilité de participer à des batailles compétitives ou coopératives en ligne.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War restera gratuit sur Steam jusqu’au 30 mai prochain (19h). Il sera vôtre pour la vie si vous le téléchargez avant la date limite. Il est habituellement proposé au tarif de 40 euros sur la plateforme.