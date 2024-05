Steam : un nouveau jeu gratuit qui va mettre votre cerveau à rude épreuve

© Steam

Avez-vous craqué pour l’une des nombreuses grosses productions déjà sorties en 2024 ? Certaines d’entre elles comme Final Fantasy 7 Rebirth et Helldivers 2 font l’unanimité auprès de la presse et des joueurs, mais il faut quand même dépenser une coquette somme pour se les procurer (même si Helldivers 2 coûte moins cher).

Une bonne alternative pour ne pas se ruiner peut être de se tourner vers les jeux gratuits offerts par Steam et les autres boutiques en ligne. La plateforme de Valve propose justement un titre à récupérer sans frais pendant quelques jours.

Un jeu gratuit sur Steam qui va mettre votre logique à l’épreuve

Dès maintenant et jusqu’au lundi 27 mai à 19h, vous pouvez ajouter gratuitement Machinika : Museum à votre bibliothèque Steam. Il vous suffit de vous rendre sur la page du jeu et de cliquer sur « ajouter au compte ».

Dans Machinika : Museum, vous jouez un chercheur travaillant dans un musée et chargé de comprendre le fonctionnement de multiples machines d’origine extra-terrestre tout en essayant de découvrir d’où ils proviennent.

« Mais ce soir, quelque chose est différent. On ne vous a donné aucune information sur la livraison, et celle-ci semble très urgente… Que sont ces machines ? Qui vous les a envoyées ? Et pourquoi est-ce que personne ne vous donne de réponses ? Vous allez devoir trouver par vous-même quels secrets, quelles histoires sont cachées derrière ces mécanismes » tease la description de Machinika : Museum sur Steam.

Vous l’aurez compris, le titre de Littlefield Studio vous demande de résoudre de multiples casse-têtes durant les deux à trois heures d’aventure. Les développeurs se sont clairement inspirés de Myst, une référence du genre, pour construire leur projet.

Bien leur en a pris, puisque les joueurs attribuent une évaluation très positive à Machinika : Museum sur Steam. Si vous voulez mettre votre sens de la logique et de l’observation à l’épreuve, on vous conseille de l’ajouter à votre bibliothèque avant le 27 mai.