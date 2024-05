Stellar Blade devient l’exclu Sony la mieux notée de tous les temps par les joueurs

© Sony

Pour un studio de développement, les retours de la presse concernant un jeu fraîchement arrivé sur le marché compte énormément pour susciter l’engouement auprès du public et faire du projet une réussite commerciale.

Les tests de la presse sur Stellar Blade, sorti sur PS5 le 26 avril, se montraient particulièrement enjoués, ce qui a sans doute motivé de nombreux joueurs à foncer sur le titre. Le public, lui, va jusqu’à considérer Stellar Blade comme un chef-d’œuvre, puisqu’il s’agit maintenant de l’exclu Sony la mieux notée de l’histoire.

Stellar Blade, le jeu PS5 le mieux noté et l’exclu Sony la plus appréciée de l’histoire

Vous pensiez que la polémique liée à la censure des tenues d’EVE dans Stellar Blade allait desservir le jeu ? Il n’en est rien. Sur Metacritic, le titre de Shift Up obtient l’excellente moyenne de 9,3/10 de la part des joueurs sur 4 600 avis.

Cela fait tout simplement de Stellar Blade le jeu PS5 le mieux noté par le public et l’exclu Sony la plus appréciée de tous les temps, devant The Last of Us et Ghost of Tsushima, notamment. Stellar Blade possède également l’une des scores d’utilisateurs les plus élevés de l’histoire de Metacritic.

「Stellar Blade」 has been awarded 'Platinum' on Famitsu with a score of 9/9/8/9, and has also reached #1 on the Japanese sales rankings!🥰#StellarBlade #PS5 #ファミ通 #ありがとうございます pic.twitter.com/QMlCPvNO7j — StellarBlade (@StellarBlade) May 9, 2024

Sur l’agrégateur d’évaluations de jeux, films, séries et musiques, les joueurs encensent le système de combat de Stellar Blade.

« L’histoire n’est pas révolutionnaire, et il n’y a rien de mal à cela. Mais le gameplay est super amusant et addictif, et c’est là que ce jeu brille vraiment », « Un jeu absolument génial du début à la fin, le combat, l’exploration, les tenues, parfait », peut-on lire sur Metacritic. Le mélange des genres a clairement fait de l’effet aux possesseurs de PS5.

Étonnement, le jeu n’a pas fait l’objet de review bombing malgré le patch day one venant modifier certaines tenues pour qu’EVE soit plus couverte. Il faut dire que malgré cela, Stellar Blade ne manque pas de costumes osés, que nous évoquerons dans notre test à venir très bientôt sur Tom’s Guide.