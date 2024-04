Stellar Blade : date de sortie, histoire, gameplay, tout savoir sur l’action RPG de la PS5

Stellar Blade fait partie des exclusivités majeures de Sony à sortir sur PS5 cette année. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’action RPG très ambitieux et attendu du studio coréen Shift Up.

© Sony

La PS5 accueille plusieurs exclusivités majeures en cette année 2024, pour le plus grand bonheur de ses possesseurs. Après Final Fantasy 7 Rebirth en février, un autre action RPG va offrir des affrontements survoltés aux joueurs : Stellar Blade.

Le studio coréen Shift Up livre là son premier titre d’envergure. « Project Eve », comme il se nommait au début du développement, pourrait plaire aux amateurs d’action, mais pas seulement. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’exclu de Sony dévoilée pour la première fois en avril 2019.

Stellar Blade sortira le 26 avril 2024 en exclusivité sur PS5. À l’origine, le soft devait paraître dans le courant de l’année 2023 avant que Sony et Shift Up ne décident de décaler le lancement pour peaufiner l’action RPG.

À priori, Stellar Blade n’est pas une exclusivité temporaire comme le constructeur japonais le précise pour FF7 Rebirth, par exemple. Les joueurs qui ne possèdent pas de PS5 devront forcément s’en procurer une pour espérer y jouer à court et moyen terme. Notez que l’équipe de développement envisage de sortir un DLC ultérieurement, mais rien n’est moins sûr pour le moment.

💰 Quel est le prix de Stellar Blade ?

© Sony

Il n’existe étonnamment pas de version Collector de Stellar Blade sur PS5. Malgré tout, les joueurs qui veulent se procurer le titre ont deux choix à leur disposition : l’édition Standard et l’Édition Numérique Spéciale. Voici ce que contient cette dernière :

Jeu complet

Combinaison des étoiles pour EVE

Lunettes demi-cerclées pour EVE

Boucles d’oreille « Quadruple rectangle » pour EVE

Manteau des étoiles pour Lily

Tenue des étoiles pour Adam

Pack astronome pour le drone

‎2 000 EXP PC

‎5 000 pièces d’or (monnaie du jeu)

Si vous précommandez Stellar Blade, vous obtiendrez ces bonus :

Combinaison de plongée planétaire pour EVE

Lunettes rondes classiques pour EVE

Boucles d’oreille « Armure d’oreille » pour EVE

Vous avez le choix entre acheter le jeu directement sur le PlayStation Store ou chez un revendeur, ce qui n’est malheureusement pour une norme de nos jours, même pour les grosses productions. Rappelons qu’Alan Wake 2, pour ne citer que lui, n’est disponible qu’en version numérique.

Stellar Blade (PS5) € Stellar Blade (PS5) 61.90€

E.Leclerc 61.90€

Rakuten 61.90€

Carrefour 61.99€

Amazon 69.98€

Fnac 69.99€

Cdiscount 69.99€

Boulanger 79.99€ Plus d'offres

Quel est le scénario de Stellar Blade ?

Dans Stellar Blade, le joueur incarne EVE, un membre du 7ᵉ escadron aéroporté qui aura la lourde tâche de sauver l’humanité, rien que ça. La Terre se trouve entre les griffes des Naytibas, des créatures malveillantes qui règnent en nombre sur une planète complètement désolée. EVE devra éliminer tous ces monstres dont un certain Naytiba ancestral.

« Cependant, tandis qu’elle affronte les Naytibas un à un, perçant les mystères du passé en explorant les ruines de la civilisation humaine, elle se rend rapidement compte que sa mission ne sera pas si simple. À vrai dire, rien ne semble se passer comme prévu… » indique mystérieusement le synopsis sur le PlayStation Store.

Un peu comme Aloy dans la licence Horizon, EVE ne devra pas uniquement exterminer l’ennemi de l’humanité, mais aussi se plonger dans la sombre histoire du conflit. Kim Hyung-tae, le directeur du Stellar Blade, explique que la personnalité d’EVE se révèle au fil de l’aventure et qu’elle extériorise de plus en plus ses émotions.

Pour accomplir sa mission, la jeune femme pourra compter sur ses alliés Adam et Lily. Toujours selon Kim Hyung-tae, il faudrait environ 25 heures pour voir le bout de l’histoire de Stellar Blade sans se préoccuper du contenu secondaire.

À lire > PS5, Xbox, PC et Switch : les sorties jeux vidéo majeures d’avril 2024

Des combats exigeants et dynamiques grâce aux capacités d’EVE

Aux commandes d’EVE, vous affrontez une multitude d’adversaires grâce à votre meilleure alliée, votre lame. Attention, dans Stellar Blade, il ne faut pas se contenter d’appuyer frénétiquement sur les boutons comme dans un Devil May Cry, même si la guerrière peut asséner de nombreux combos mêlant attaques légères et lourdes.

Stellar Blade s’inspire fortement des Souls-like pour proposer des combats exigeants ou l’esquive et la parade sont indispensables pour faire face aux ennemis et aux boss. Vous pourrez aussi compter sur les nombreuses compétences de la combattante. L’expérience acquise au combat vous permettra d’en débloquer de plus en plus au fil de l’aventure.

© Sony

Développer les capacités d’EVE et obtenir de l’équipement de meilleure qualité facilitera l’accomplissement des nombreuses quêtes annexes confiées par les survivants de Xion. Ces derniers sont disséminés dans les nombreuses zones ouvertes du jeu.

Stellar Blade compte aussi de nombreuses phases de plateformes, soit pour avancer dans les niveaux, soit pour dénicher les coffres et secrets cachés çà et là. Pour l’heure, difficile de savoir combien de temps il faudra pour terminer l’exclusivité PS5 à 100 %.

Une démo de Stellar Blade disponible dès maintenant sur PS5

Si vous ne savez pas encore si Stellar Blade peut vous plaire, la démo du jeu disponible sur PS5 vous aidera à vous faire une première impression. Vous découvrirez le début de l’épopée d’EVE jusqu’au premier boss majeur de l’histoire. Si vous arrivez à le battre, un combat de boss optionnel se débloquera dans le menu principal.

Le segment mis à disposition gratuitement permet de se familiariser avec le système de combat et les mécaniques RPG du titre de Shift Up. Comptez une grosse heure pour en venir à bout si vous êtes familier des affrontements exigeants. Bonne nouvelle, vous pouvez transférer votre progression dans la démo vers la version finale de Stellar Blade, disponible le 26 avril sur PS5.