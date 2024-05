Stellar Blade : des joueurs remboursés par Sony après la censure des tenues d’EVE ?

© Sony

Stellar Blade fait moins parler de lui pour ses combats effrénés et ses boss impitoyables que pour les polémiques liées à son héroïne. EVE cristallisait déjà l’attention et les critiques avant même la sortie de l’exclu PS5.

C’est plus que jamais le cas depuis que certaines de ses tenues ont été censurées dans Stellar Blade. Certains joueurs, en colère que la jeune femme ne soit pas aussi dévêtue qu’espéré, demandent le remboursement du jeu à Sony. A priori, ça fonctionne.

Sony rembourserait les joueurs mécontents de la censure de Stellar Blade

La polémique liée à la censure des tenues d’EVE prend un nouveau tournant. Après avoir vivement contesté la modification des nano-combinaisons du jeu appliquée dans la première mise à jour du titre, les joueurs mécontents passent véritablement à l’offensive.

Certains d’entre eux ont demandé un remboursement à Sony, alors même que le studio Shift Up assurait que Stellar Blade ne serait pas censuré. Ils effectuent leur requête en utilisant le motif « publicité mensongère », étant donné que les tenues d’EVE étaient plus révélatrices avant le patch day one, pour leur plus grand bonheur.

Visiblement, PlayStation a déjà remboursé plusieurs personnes comme le montre « Super_Gold7394 » sur Reddit. « Merci pour votre patience, je suis heureux de vous dire que je vais procéder à un remboursement sur votre porte-monnaie PlayStation Network et que vous recevrez une confirmation par mail », lui indique l’assistance dans le message qu’il partage.

A priori, les joueurs PS5 peuvent se faire rembourser même s’ils ont déjà joué quelques minutes à Stellar Blade. En temps normal, il ne faut pas avoir téléchargé ou streamé un jeu pour obtenir un remboursement. La demande doit également se faire dans les 14 jours suivant l’achat.

Si vous souhaitez vous faire rembourser Stellar Blade, même si vous ne remplissez pas ces critères, vous pouvez aussi tenter votre chance.