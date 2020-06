Stranger Things : la fin de la série est déjà connue des scénaristes

Les scénaristes de Stranger Things ont affirmé déjà connaître la fin de la série de science-fiction et d’horreur. Cette nouvelle rend les fans davantage impatients de découvrir la saison 4 qui promet d’être encore plus épique et sombre que les précédentes.

Stranger Things est une série emblématique de Netflix. Qu’elle plaise ou déplaise, personne ne peut dénier ce fait. Après trois saisons et un terrible cliffhanger qui ont créé un véritable engouement sur la plateforme, nul besoin de préciser que la quatrième saison est très attendue par les fans. Comme toutes les productions audiovisuelles de ce début d’année chaotique, le tournage de la saison 4 aux États-Unis et au Canada a été abruptement interrompu par Netflix à cause de la pandémie de Covid-19. Les nouveaux épisodes ne pourront donc pas débarquer comme prévu au début de 2021.

« Nous avons une fin en tête »

Au moins, les fans peuvent se rassurer sur deux choses. D’une part, Hopper est bel et bien vivant comme l’avait prouvé le premier teaser diffusé par Netflix. D’autre part, le script est bouclé. La semaine dernière, les scénaristes Matt et Ross Duffer ont annoncé avoir terminé le script. Ils ont aussi déclaré que la saison 4 sera encore plus sombre et épique.

À l’occasion d’une interview avec Deadline, Matt Duffer a déclaré que : « Nous connaissons la fin de la série depuis un bon moment. La vérité est que nous ne savions pas si elle continuerait au-delà de la saison 1, donc nous avions l’idée que la première saison pourrait fonctionner d’elle-même comme une mini-série, mais qu’elle avait le potentiel d’aller plus loin. Et si elle devait aller plus loin, nous avions une idée de là où elle mènerait. Nous avons une fin en tête ». Les frères Duffer ne s’attendaient probablement pas à un tel succès lorsqu’ils écrivaient la première saison. Telle que Netflix la décrit, la série hommage aux classiques de l’horreur et de la science-fiction des années 1980 a largement dépassé les attentes.

De plus, il a expliqué que lui et son frère Ross s’impliquent de tout cœur dans la série. Ils sont bien conscients que l’engouement du public pour la série est aussi dû à leur propre excitation de la créer. Si ces derniers venaient à s’en désintéresser, les utilisateurs de Netflix tourneraient alors petit à petit le dos à la série. Les frères Duffer n’ont pas révélé d’indice sur la saison 4 pendant cette interview. Nous ne savons pas encore quand le tournage pourra reprendre.

