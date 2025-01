Stranger Things : la saison 5 pourrait être diffusée en 2 parties

© Netflix

Alors que Netflix dévoile, au compte-goutte, des informations sur la dernière saison de Strangers Things, de nouvelles rumeurs vont état d’une information importante sur la date de diffusion de la série. Toujours programmée pour 2025, il serait fort probable que cette cinquième et dernière saison de la série soit diffusée en 2 parties, voire davantage, comme ce fut le cas pour la saison précédente. En effet, la saison 4 avait alors été découpée en 2 parties, avec 7 épisodes pour la première partie et 2 épisodes pour la seconde en 2022. Il aura fallu attendre 3 ans, dont 1 an de tournage, pour enfin parvenir au dénouement final.

De plus, Netflix commence à adopter ce mode de diffusion morcelée pour d’autres séries comme Cobra Kai, découpée en 2 parties.

Une diffusion en 2 parties à la fin de l’année

En ce qui concerne la date officielle de sortie de la série, le site What’s New on Netflix fait état d’un code mentionné sur des comptes de fans de Stranger Things, et qui pourrait laisser penser que la série serait diffusée en octobre et novembre 2025. Ce qui est loin d’être étonnant, sachant que le 6 novembre est le Stranger Things Day. Ce jour marque l’anniversaire du jour où Will a disparu, et depuis 2018, c’est un jour où Netflix célèbre la série et publie très souvent de nouvelles informations sur la série.

Ce fut notamment le cas pour le 6 novembre 2024, où les titres des épisodes avaient été dévoilés. Certes, cette date pourrait sembler très tardive pour les fans qui attendent depuis longtemps, mais c’était sans compter la grève des scénaristes et des acteurs en 2023, qui a décalé le tournage en 2024.

En attendant, espérons que de nouvelles informations sur l’intrigue soient dévoilées au cours de l’année 2025 pour continuer à maintenir le suspens sur cette dernière saison.