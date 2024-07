Stranger Things : la saison 5 pourrait sortir en 2026 mais il y a une bonne nouvelle

Bonne nouvelle pour les fans de Stranger Things : la saison 5 en est à la moitié de son tournage qui a débuté en janvier 2024 ! En revanche, cela veut dire qu’il reste six mois de travail et que ces nouveaux épisodes n’arriveront qu’en 2026, à minima.

La saison 5 de Stranger Things se fait attendre et les fans risquent d’être nombreux au rendez-vous malgré le boycott de l’un des acteurs principaux. Il faut dire que la série exclusive Netflix aura des épisodes très longs pour se conclure en beauté. Sauf que si l’on en croit une nouvelle information, la suite n’arrivera pas avant 2026.

Une possible date de sortie pour 2026 ?

Ross Duffer, l’un des créateurs de Stranger Things, a partagé une photo sur son compte Instagram. Et bonne nouvelle, le tournage de la saison 5 a atteint la moitié de sa durée. L’image montre plus de 100 acteurs et membres de l’équipe. La légende explique qu’il s’agit de la 24e semaine de travail en parlant d’une “joyeuse mi-temps”.

Sachant que le tournage de la saison 5 de Stranger Things a débuté le 8 janvier et qu’il a fallu six mois pour arriver à sa moitié, cela veut donc dire que les prises de vue se termineront à la fin de l’année 2025. Il faudra ensuite passer en post-production pour les effets spéciaux et le montage.

Partant de ces éléments, il y a de fortes chances que la saison 5 de Stranger Things arrive en 2026, dans les premiers mois voire la moitié de l’année. Pour rappel, le tournage a pris énormément de retard suite à la grève des scénaristes à Hollywood. Le casting a bien pris de l’âge depuis : Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard ou encore Sadie Sink ont respectivement 20, 21 et 22 ans. Autant dire qu’ils ne ressemblent plus à des adolescents comme dans la saison 1 !

Comme toujours, c’est sur Netflix que cette saison 5 sera diffusée. Puis la plateforme fera ses adieux à la série puisque ces derniers épisodes clôtureront l’aventure. Mais attendez-vous à des spin-offs, l’entreprise n’a jamais caché son ambition de poursuivre l’univers via d’autres productions.