Stranger Things Saison 5 : titres des épisodes, date de l’intrigue… Netflix dévoile de nouvelles infos

© Netflix

Parmi les séries exclusives de Netflix, Stranger Things est celle qui a conquis le plus de spectateurs. Tout au long des 4 saisons précédentes, les frères Duffer n’ont cessé de passer de rebondissements en rebondissements, contribuant au succès de la série.

Les créateurs de la série nous promettent depuis le début du tournage de cette ultime saison, qu’elle sera mythique et grandiose, et qu’elle serait prête pour 2025. D’après ce que l’on sait de cette nouvelle et dernière saison de Stranger Things, chaque épisode devrait être long et l’histoire se concentre sur Will Byers et la ville d’Hawkins. De plus, le mois dernier, une annonce pour le rôle de Sarah, la fille de Jim et Diane Hopper, a été publiée, laissant envisager un retour de Jim ou de Diane dans la saison 5. Tout est possible !

Au niveau du scénario, de nombreuses rumeurs ont circulé… Un cliché de Nancy et Jonathan a été dévoilé, et Sean Austin (Bob Newby dans la saison 2) a laissé entendre un potentiel retour dans la saison 5… ou pas. Et Linda Hamilton se retrouve dans le casting de la nouvelle saison. De quoi alimenter bien des fantasmes.

On a également appris la date de l’intrigue puisque le teaser de Netflix débute par “Automne 1987 : une dernière aventure commence…”. Pour rappel, c’est en 1983 à Hawkins (Indiana) que Will Byers, 12 ans, disparaît mystérieusement et que débute la saga Stranger Things.

Le titre de chaque épisode de la saison 5 a été dévoilé

Voici la liste des titres des 8 derniers épisodes de la saison 5 de Stranger Things :

The Crawl

The Vanishing of ….

The Turnbow Trap

Sorcerer

Shock Jock

Escape from Camazotz

The Bridge

The Rightside up

Au niveau des titres, quelques informations peuvent être déduites, sans pour autant spoiler les événements qui vont se dérouler à Hawkins. On sait juste qu’un héros va disparaitre dans le deuxième épisode, en référence au tout premier épisode de la série qui a vu disparaitre Will Byers. Le dernier épisode fait évidemment référence au monde à l’envers, et des héros de la série qui devraient se retrouver du “bon côté”…

La plateforme de SVOD n’a toutefois pas donné de date exacte quant à la diffusion de la série. On sait juste qu’en France, elle ne sera disponible qu’en 2025. Et si les calendriers des précédentes saisons sont similaires, il est possible que cela se passe durant l’été.