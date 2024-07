Stranger Things saison 5 : les épisodes seront aussi longs que des films, préparez le pop-corn

© Netflix

La cinquième et ultime saison de Stranger Things est actuellement en cours de tournage. Tous les acteurs de la série sont sur le pont pour offrir un final mémorable aux téléspectateurs. Maya Hawke promettait déjà que la conclusion de Stranger Things ne laisserait pas les fans de marbre.

L’interprète de Robin, plutôt loquace lorsqu’il s’agit d’évoquer la série Netflix, fait une révélation particulièrement intéressante sur la saison 5 de Stranger Things. Celle-ci devrait compter des épisodes de très longue durée.

Les épisodes de la saison 5 de Stranger Things seront particulièrement longs

Maya Hawke était récemment invitée du podcast Podcrushed. L’occasion pour elle d’évoquer la durée des épisodes de la saison 5 de Stranger Things. Il faudra préparer de l’eau et des pop-corn lors du visionnage. « Nous réalisons en fait huit films », révèle Maya Hawke.

À lire > Stranger Things : ce personnage apprécié ne reviendra pas dans la saison 5

On savait déjà par l’intermédiaire de Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série, que le dernier épisode de Stranger Things durerait au moins deux heures. En revanche, le public s’attendait probablement à ce que les épisodes précédents durent entre 50 minutes et une heure, mais ils seront certainement un peu plus longs que ça.

Rappelons que tous les épisodes de la saison 4 de Stranger Things durent un peu plus d’une heure. L’avant-dernier épisode s’étend sur 1h25 tandis que le final est bel et bien un long film avec sa durée de 2h25.

Le tournage de la cinquième saison de Stranger Things s’achèvera en décembre prochain selon Millie Bobby Brown. La diffusion de la série sur Netflix interviendra en 2025. Nul doute que l’émotion sera à son comble pour les fans qui ont vu grandir les acteurs et les personnages au fil des années au moment de les quitter définitivement.