Andor : la saison 2 pourrait sortir plus tôt que prévu, selon un acteur

Andor fait partie des séries Star Wars les plus appréciées. Cette fresque convaincante de la galaxie sous le joug impérial permet d’expliquer les prémices de Rogue One et de la résistance, introduisant notamment le personnage de Cassian Andor. L’intrigue du second acte nous mènera d’ailleurs jusqu’au début du spin-off. Reste à savoir quand il sortira.

Il y a quelques semaines, la programmation 2024 de Disney+ avait fuité, nous révélant que la saison 2 d’Andor n’était pas prévue pour cette année. Dans la foulée, Disney avait dévoilé officiellement un programme qui ne mentionnait pas Andor. Pour autant, il existe encore un mince espoir de voir la série débarquer cette année sur la plateforme de SVOD.

Celui-ci nous vient de Stellan Skarsgård, l’interprète du leader révolutionnaire Luthen Rael. Interrogé par GamesRadar, le comédien a ouvert la porte pour une sortie en 2024 : “elle sortira probablement vers la fin de l’année ou au début de l’année prochaine”, indique-t-il.

Il est donc encore possible que l’acte 2 de la série soit diffusé avant 2025. C’était initialement l’objectif, Tony Gilroy ayant tablé sur une sortie en 2024. C’était toutefois sans compter sur la grève des acteurs et des scénaristes qui a paralysé la production pendant plusieurs mois.

Pour rappel, la saison 2 d’Andor conclura la série, se terminant là où commence Rogue One. “La première saison était satisfaisante pour moi car c’est une sorte de Star Wars pour adultes – ils vivent dans une société plus réaliste et plus compliquée et la claustrophobie du régime fasciste est palpable. Je pense que nous avons une bonne saison devant nous”, anticipe Stellan Skarsgård. Nous avons évidemment hâte de vérifier tout cela sur le service Disney+.

Notez que d’autres séries Star Wars précéderont la sortie d’Andor. On pense notamment à la série The Acolyte qui nous plongera à la fin de la Haute République, hantée par l’émergence de nouveaux pouvoirs du côté obscur. La série Skeleton Crew avec Jude Law est également au programme.