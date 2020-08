Stranger Things : la mort de ce personnage a divisé les fans de la série

Bien qu’elle ait disparu dans la première saison, tous les fans des Stranger Things se souviennent encore de Barbara Holland, l’innocente copine de Nancy Wheeler. Sa mort précoce n’a pas toujours été très bien acceptée. Beaucoup l’ont même qualifiée d’injuste.

Crédit : Netflix

Barb représentait le personnage typique de la lycéenne un peu ignorée par sa meilleure amie qui préfère se concentrer davantage sur les garçons. Dans la saison 1 de Stranger Things, Nancy Wheeler se rapproche peu à peu de Steve Harrington, et fait de moins en moins attention à sa grande copine Barb, qui se retrouve un peu délaissée.

C’est d’ailleurs en partie à cause de l’indifférence de Nancy que Barb finit tuée par le Demogorgon. La pauvre adolescente se trouvait en effet seule au bord de la piscine, abandonnée par Nancy, lorsque la créature est venue s’emparer d’elle pour l’emmener dans l’Upside Down. Cette fin tragique a poussé un grand nombre de fans à exprimer leur mécontentement, à travers le mouvement « Justice for Barb », qui a même eu droit à son propre hashtag. La disparition de Barb semblait avoir peu traumatisé Hawkins, alors que celle de Will Byers avait tant secoué la ville. Ces « pro-Barb » pensaient donc que le personnage méritait beaucoup mieux.

Les fans de Barb ont obtenu justice

Les frères Duffer, créateurs de Stranger Things, ont cependant entendu ces critiques, et sont revenus sur la disparition de la jeune fille dans la saison 2. Nancy et Steve rendent notamment visite aux parents de Barb dans le premier épisode. La sœur de Mike se sent encore coupable de la disparition de son amie, et ce sentiment l’a poussera d’ailleurs à enquêter sur l’Upside Down et sur ce qui est arrivé à Barb.

Une partie des fans n’a cependant pas compris pourquoi la mort de ce personnage avait créé tant d’émoi. Ces derniers s’étaient même publiquement opposés au mouvement de soutien. Quoiqu’il en soit, justice semble avoir été rendue en ce qui concerne la mort de Barb, à la fois pour sa famille, et pour le public.

Stranger Things reviendra pour une quatrième saison en 2021. Le tournage de la série devrait reprendre le mois prochain aux États-Unis. L’acteur Joe Keery (Steve Harrington) promet déjà une saison « folle ». Les scénaristes ont quant à eux teasé une suite « encore plus sombe et plus épique. ».

Stranger Things : le Démogorgon serait-il en réalité l’un des héros de la série ?

Source : SCREEN RANT