Stranger Things, saison 4 : chaque épisode coûte 30 millions de dollars

Chaque épisode de la saison 4 de Stranger Things coûte au moins 30 millions de dollars à réaliser, selon un nouveau rapport. Netflix a un énorme budget pour sa série à succès, l’une des plus populaires de la plateforme.

Netflix a plongé en bourse suite à une perte des abonnés pour la première fois depuis 10 ans. Pourtant, le géant des plateformes de streaming continue d’investir dans ses plus grosses productions. Selon un nouveau rapport du Wall Street Journal, la saison 4 de Stranger Things dont la première partie est attendue pour le 27 mai 2022 aurait coûté environ 270 millions de dollars à réaliser.

Saison 4 de Stranger Things – Crédit : Netflix

Netflix aurait effectivement dépensé 30 millions de dollars par épisode de la nouvelle saison. Celle-ci comprend neuf épisodes divisés en deux volumes. Le premier sera diffusé à partir du 27 mai. Il faudra patienter jusqu’au 1er juillet pour le deuxième volume. Netflix dépense une énorme partie de son budget dans les productions pour accroître son nombre d’abonnés. Néanmoins, sa croissance ralentit tout de même.

Un épisode de Stranger Things coûte deux fois plus qu’un épisode de Game of Thrones

Pour donner un point de comparaison, chaque épisode de la saison 4 de Stranger Things coûterait deux fois plus que ce que HBO a déboursé pour chaque épisode de la saison finale de Game of Thrones. Celle-ci a son lot de dragons, de châteaux majestueux et de batailles impressionnantes. Son casting est aussi composé d’acteurs d’une certaine renommée.

Par conséquent, un budget de 30 millions de dollars par épisode de Stranger Things semble plutôt élevé par rapport à d’autres productions comme Game of Thrones. Les effets spéciaux de Stranger Things pour la reproduction du Monde à l’envers et les affreux monstres comme le nouveau méchant qui est un dieu de Donjons et Dragons occupent probablement une grande partie du budget.

Enfin, Stranger Things est une série coûteuse à réaliser pour Netflix, mais ce n’est pas la plus chère. Amazon Prime Video dépense effectivement près de 500 millions de dollars pour chaque saison du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. Celle-ci est l’une des séries les plus attendues de l’année qui sera diffusée à partir du 2 septembre.

Source : A.V. Club