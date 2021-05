Stranger Things saison 4 : le laboratoire national d’Hawkins prêt à rouvrir ?

Depuis le démarrage de Stranger Things, les méthodes peu orthodoxes développées par le laboratoire d’Hawkins ne sont plus à prouver. Et leurs nouveaux projets pourraient encore être plus terribles, si l’on en croit une récente bande-annonce mise en ligne par les créateurs de la série. Bien caché, le laboratoire semble en effet encore conserver de nombreux secrets. Car s’il est actuellement verrouillé, son système interne semble toujours bel et bien fonctionnel.

Eleven dans le laboratoire national d’Hawkins – Crédit : Netflix

Même si cela tient du miracle après les ravages causés par l’ouverture de son portail, le laboratoire pourrait en effet semer le chaos une fois de plus. Dans ce nouveau teaser glaçant (et glacial), les images sont plus fortes que les mots. Et le pire reste à craindre pour la suite des événements.

Des images lugubres

Sur un air d’opéra quasi post-apocalyptique, les images diffusées par les écrans ont de quoi donner froid dans le dos. Un jeu d’échec renversé, de l’hémoglobine, des balles maculées de sang : tout cela ne présage en effet rien de bon. Mais ces images pourraient en effet avoir une signification plus profonde encore. Mais pour l’heure, impossible d’en savoir davantage. Il faut se contenter du mystérieux message laissé par les créateurs de la série. « En raison de difficultés techniques, le laboratoire national Hawkins sera fermé jusqu’à nouvel ordre » indique ainsi l’établissement. Avant de laisser une information sur sa réouverture : « nous serons de retour demain à 9h ».

L’établissement controversé ne devrait donc pas souffrir d’une trop longue fermeture. Mais ces simples indices permettent d’affirmer que quelque chose semble bel et bien se préparer dans les bas-fonds de la ville. Il est probable qu’Eleven soit directement liée à ces futurs événements. Elle connaît les moindres recoins des lieux et de nombreux mystères pourraient bien éclater au grand jour. La petite ville de l’Indiana pourrait bien voir son apparente quiétude une nouvelle fois bouleversée.

Tout cela semble fortement suggérer que de nouvelle forces obscures sont encore en sommeil et pourraient causer de nombreux dégâts. Mais cela aura eu le mérite de faire saliver les fans du monde entier qui attendent désormais une date de diffusion !

Source : Syfy

