Stranger Things saison 5 : retour en Russie ? Les frères Duffer en parlent

Stranger Things 4 tire sa révérence lors d’un double-épisode diffusé sur Netflix depuis le 1er juillet. L’occasion de clôturer l’arc de Vecna aka Un mais surtout découvrir que Jim Hopper a été sauvé de sa prison soviétique où le beurre de cacahuète représente une part de la contrebande. Désormais, les personnages se remettent de ces événements traumatisants avant la saison 5. La dernière, officiellement, ont annoncé les frères Duffer. Et lors d’une interview pour Collider, les créateurs de la série parlent de l’Union Soviétique comme toile de fond. Stranger Things 5 va-t-il retourner en Russie ? Réponse.

À lire > Stranger Things : la saison 5 sera beaucoup plus courte que les autres

Avec une intrigue située dans les années 80, compliqué pour Stranger Things de ne pas aborder le thème de la Guerre froide entre les USA et la Russie. Une toile de fond de la saison 4 qu’on peut imaginer de retour dans Stranger Things 5. Mais les frères Duffer comptent-ils placer une intrigue là-bas maintenant que Jim Hopper est sauvé ? Pas vraiment.

Les choses changent. C’est étrange car nous avons les grandes lignes. Nous nous sommes arrêtés pendant six mois comme toutes les séries et le monde entier. Nous avons un plan complet [pour Stranger Things 5]. Actuellement, la Russie n’en fait pas partie. L’une des choses excitantes à propos de la saison 4 est qu’elle était intéressante puisque tout le monde était dispersé. Ce qui la rendait unique.

Vous l’aurez compris, Stranger Things 5 emprunte une voie différente.

Les frères Duffer parlent aussi de l’orientation de Stranger Things 5. Après avoir été éparpillés, les personnages comptent bien se retrouver pour le meilleur (mais surtout pour le pire du Monde à l’envers).

C’est à propos de tout le monde qui revient. Ils se retrouvent tous et reviennent à Hawkins. Jim Hopper est de retour en ville. Le groupe original [est] de nouveau réuni. La bande et Onze. Il y a quelque chose d’intéressant à réexplorer certaines dynamiques de la saison 1 mais à plus grande échelle.