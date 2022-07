Stray : ce mod transforme le chat en CJ de GTA San Andreas

CJ dans la peau d’un chat – Crédit : YouTube / Gaming with Griff Griffin

Depuis le 19 juillet dernier, les joueurs peuvent mettre la main sur Stray. Un jeu d’aventure dans lequel ils incarnent un chat évoluant dans un monde d’inspiration cyberpunk truffé de robots. Exploration, mystères à résoudre, obstacles à franchir… Le titre développé par le studio français Blue Twelve Studio a reçu un accueil pour le moins enthousiaste. Même les chats semblent valider Stray, si l’on se fie aux nombreux clichés montrant les animaux de compagnie captivés par l’écran.

Le jeu est disponible sur PS4, PS5 et sur PC Windows. Sur ces derniers, il est déjà possible d’installer des mods afin de pimenter l’aventure. Concocté par Sirgalahad172, l’un d’entre eux permet notamment de remplacer le chat par un personnage emblématique des jeux vidéo : Carl Johnson alias CJ. Celui-ci n’est autre que le protagoniste principal de GTA: San Andreas. Sa mission est de redorer le blason de son gang des Grove Street Families, malmené par les Ballas et les Vagos à Los Santos.

Stray colonisé par CJ

Ainsi, le voir à quatre pattes arpenter les ruelles futuristes de Stray comme un chat est pour le moins déroutant pour ne pas dire dérangeant. Certains trouveront l’expérience rigolote tant elle enlève à CJ son aura de gangster sans concession.

Il est possible d’installer le mod en vous rendant sur cette page. Sachez que les premières minutes du jeu risquent d’être déstabilisantes car tous les chats de l’intro partagent le même modèle que le chat incarné par le joueur. Ils obtiennent donc le corps de CJ mais pas ses textures…

Si ce mod fera sourire à coup sûr les fans de la franchise de Rockstar, ces derniers attendent encore et toujours l’arrivée d’un nouvel opus. Le leaker Tom Henderson estime que GTA 6 sortira toujours en 2024-2025, ajoutant que le développement a été « turbulent » à cause de la pandémie. Dans l’attente, les joueurs peuvent se laisser tenter par Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition, la collection qui inclut GTA III, Vice City et San Andreas.