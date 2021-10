GTA The Trilogy : date de sortie, prix, améliorations graphiques, on vous dit tout

GTA The Trilogy (Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition) est désormais officiel. On fait le point sur ce qu’il faut retenir à propos de cette compilation contenant trois remasters.

Ce qu’il faut savoir sur cette compilation attendue – Crédit : Rockstar

Grand Theft Auto, ou GTA pour les intimes, c’est une franchise aux milliards de dollars développée par Rockstar. Et si les joueurs adorent GTA V, c’est que de précédents épisodes ont posé des bases solides. Pour célébrer ces jeux majeurs de l’histoire vidéoludique, GTA The Trilogy (Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition) a dévoilé un teaser. Et aujourd’hui, Rock nous livre la totale à propos de cette compilation. Une compilation proposant le remaster de GTA III, GTA : Vice City et GTA : San Andreas. La rédaction vous propose un récapitulatif des éléments importants à retenir.

Trailer de GTA The Trilogy

GTA The Trilogy dévoile un trailer dans lequel les trois jeux présentent un avant/après. L’occasion de découvrir que le lifting de ces remasters, développés par Grove Street Games, pour des textures plus fines. On trouve également une lumière bien plus moderne pour de plus beaux rendus. L’objectif de Rockstar est simple : « Rendre ces classiques plus vivants et immersifs que jamais » grâce au moteur graphique Unreal Engine.

L’occasion de redécouvrir trois villes emblématiques : Liberty City, Vice City et San Andreas. Comme toujours avec GTA, place à un monde ouvert et à des récits mêlant violence et histoires exceptionnelles conçues par Rockstar.

Améliorations graphiques et gameplay modernisé

Trois remasters pour le prix d’un – Crédit : Rockstar

GTA The Trilogy améliore grandement les graphismes. On trouve une meilleure résolution avec des environnements plus photoréalistes et d’autres ajustements. L’éclairage a été entièrement refait : amélioration des ombres, de la météo, des reflets. Les modèles des personnages et textures profitent d’un lifting. Les armes, routes, intérieurs et bâtiments ont droit à une haute résolution. La distance d’affichage se retrouve étendue pour plus de profondeur et de clarté. GTA The Trilogy ajoute aussi une nouvelle génération. La version PC profite de la technologie NVIDIA DLSS.

GTA The Trilogy a droit à une amélioration du gameplay, calqué sur GTA V. Le ciblage et verrouillage de la visée s’améliorent en plus de la mini-map pour placer des repères. Sur la Nintendo Switch, des commandes s’ajoutent pour le contrôle de la caméra, la navigation des menus depuis l’écran tactile, la visée gyroscopique, etc. Il est possible de profiter d’exploits supplémentaires via le Rockstar Games Social Club sur PC.

Date de sortie

Un petit lifting aussi pour les voitures – Crédit : Rockstar

GTA The Trilogy arrive en dématérialisée à partir du 11 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/Series S, Nintendo Switch et PC. La version physique sort le 7 décembre.

Le Xbox Game Pass, service de Microsoft, propose le remaster de San Andreas à ses abonnés dès le 11 novembre.

Prix

Il faudra payer le prix fort – Crédit : Rockstar

On vous en parlait récemment et c’est désormais confirmé. Ce remaster de trois épisodes de GTA s’affiche à 59,99 € sur PC et consoles.