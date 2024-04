Streaming : Sony lance 54 chaînes gratuites en France, quels sont les films et séries à retrouver ?

Sony One arrive ce mois-ci en France. Profitez de 54 chaînes de télévision gratuites, en streaming, avec des programmes populaires comme Breaking Bad, Zombieland, Better Call Saul, Seinfeld, etc.

Sony One débute au mois d’avril en France et donne accès, gratuitement, à 54 FAST channels en streaming

La plateforme est accessible via Samsung TV Plus, LG Channels ou encore TiVo+

Parmi les programmes, on trouve Breaking Bad, Zombieland, Better Call Saul, Seinfeld, etc

Sony Pictures Entertainment annonce le lancement de 54 chaînes de télévision en streaming, plus exactement des FAST channels (Free Ad-supported TV). Un marché très populaire puisque même VLC songe à la possibilité de lire ce contenu depuis son lecteur. La plateforme de l’entreprise japonaise s’appelle Sony One, voici les films et séries que l’on y trouvera.

54 chaînes gratuites en streaming avec Sony One

L’accès à Sony One se fera via Samsung TV Plus, LG Channels ou encore TiVo+. Le lancement est prévu pour ce mois d’avril dans toute l’Europe, dont la France, annonce l’entreprise japonaise dans son communiqué. Le service arrive également en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Suède, en Finlande, en Norvège et au Danemark.

Dans son communiqué, Sony One donne des exemples concrets de certains programmes que l’on retrouvera parmi les différentes chaînes.

Sony One Comedy TV : Une nounou d’enfer, Seinfeld, Les Goldberg…

Une nounou d’enfer, Seinfeld, Les Goldberg… Sony One Thriller TV : Breaking Bad, Better Call Saul, Justified…

Breaking Bad, Better Call Saul, Justified… Sony One Faves : Community, Ma sorcière bien-aimée, Dawson…

Community, Ma sorcière bien-aimée, Dawson… Sony One Comedy HITS : Easy A, Jerry Maguire, Frangins malgré eux…

Easy A, Jerry Maguire, Frangins malgré eux… Sony One Action HITS : Men in Black, District 9, Zombieland…

Men in Black, District 9, Zombieland… Sony One Shark Tank : l’émission de télé-réalité sur des entrepreneurs, Shark Tank, y est diffusée

l’émission de télé-réalité sur des entrepreneurs, Shark Tank, y est diffusée Sony One Dragon’s Den : Dragon’s Den est la version originale de Shark Tank

Dragon’s Den est la version originale de Shark Tank Sony One Blacklist : chaîne dédiée à la série policière Blacklist

Pourquoi Sony lance la plateforme Sony One ?

Cette stratégie de Sony étonne peu. L’entreprise japonaise a une grande place sur le secteur des films et des séries en tant que conglomérat. Le constructeur de la PS5 s’est offert Crunchyroll mais on lui doit aussi les adaptations d’Uncharted, Gran Turismo, The Last of Us et prochainement, God of War ou encore Horizon. Bref, la stratégie du géant semble bien rôdé pour retenir un maximum de consommateurs avec ses produits.

Dans son communiqué, l’entreprise explique que “Sony Pictures reconnaît le potentiel de l’espace télévisuel gratuit soutenu par la publicité pour attirer de nouveaux téléspectateurs”. On lit également que l’entreprise mise sur “son large catalogue de films et de séries couvrant 100 ans”.