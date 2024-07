CANAL+ lance 30 nouvelles chaînes, la bêta publique d’iOS 18 est là : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait que SFR était victime d’une fuite de données, la consommation des RTX 5000 et que l’opérateur AT&T avait payé une énorme rançon aux hackers du groupe ShinyHunters. Ce mercredi, c’est CANAL+, iOS 18, et Steam. Bonne lecture !

Steam propose un jeu gratuit qui plaira aux fans de Metal Gear Solid

© Valve

Le jeu Intravenous est offert sur Steam jusqu’au 16 juillet à 19h. Il ne vous reste donc que quelques heures pour ajouter le titre développé par Explosive Squat Games à votre bibliothèque. Intravenous devrait plaire aux fans de Metal Gear Solid, puisqu’il mêle infiltration et action. Pour vous faire discret, vous devez rester caché dans le noir pour ne pas faire monter l’indicateur de visibilité et ne pas vous déplacer trop vite afin de ne pas faire de bruit (une jauge vous permet de savoir si vous êtes bruyant). Des mécaniques clairement inspirées d’un autre grand nom du genre : Splinter Cell.

La bêta publique d’iOS 18 est disponible, comment l’installer ?

Crédit : Tom’s Guide

Apple vient de lever le voile sur la bêta publique de iOS 18, pour le plus grand plaisir de ceux qui aiment explorer les nouveautés en avant-première. Après des semaines de tests intensifs avec les développeurs, l’entreprise a réussi à stabiliser suffisamment le système pour le rendre accessible à un public plus large. Alors, qu’est-ce qui rend cette version si spéciale ? iOS 18, c’est avant tout une invitation à personnaliser votre iPhone, avec un écran d’accueil que vous pouvez moduler à votre guise, avec des widgets redimensionnables et des options de personnalisation poussées. Même constant pour le Centre de contrôle qui devient plus intuitif. Découvrez comment l’installer dans l’article !

CANAL+ lance plus de 30 nouvelles chaînes d’un coup

© CANAL+, Envato

Pour les Jeux olympiques 2024, CANAL+ vient de déployer une palanquée de nouvelles chaînes ce 16 juillet. Sept nouvelles chaînes Eurosport sont disponibles pour les abonnés, numérotées de 3 à 9. Les amateurs de sport pourront également suivre Paris 2024 sur 24 chaînes Eurosport 360 supplémentaires. Ce 16 juillet marque aussi le lancement d’Eurosport 4K SDR et sa déclinaison HDR si vous disposez d’un téléviseur compatible avec cette norme. Vous pouvez retrouver toutes ces chaînes en ADSL et Fibre sur les décodeurs Free, SFR, Bouygues, Orange et sur myCANAL.