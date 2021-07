Suicide Squad : qui sont les 13 autres méchants envisagés par James Gunn ?

Depuis son arrivée sur les écrans, Suicide Squad fait la part belle à une équipe de méchants survitaminés. Leur but : sauver le monde pour réduire leurs peines d’emprisonnements respectives. En tête, il y a bien sûr Harley Quinn ou encore Boomerang. Mais le réalisateur James Gunn s’est longtemps penché sur les archives des bandes dessinées DC pour trouver les protagonistes idéaux. Ainsi, nous apprenons qu’il a considéré, un temps, 13 autres noms. Avec son nombre infini de possibilités, Suicide Squad devait en effet comporter plusieurs équipes. Mais le projet a finalement été abandonné pour resserrer les choses.

Suicide Squad : 13 méchants sur liste d’attente – Crédit : DC Films

La liste de Gunn contient des noms bien connus des fans de DC comme des personnages de second plan, bien plus obscurs. Cependant, rien n’exclut pour l’heure que l’un d’eux puisse apparaître dans une suite ou un spin-off.

Suicide Squad : 13 méchants en attente

C’est sur Twitter que Gunn a donné un aperçu croustillant de sa fameuse liste. Celle-ci comporte les noms suivants : Livewire, Punch, Jewelee, Black Spider, Deathstroke, Man-Bat, Plastique, Chemo, KGBeast, Solomon Grundy, Rainbow, Creature, Gunhawk et Knockout.

Mais le nom le plus intéressant de cette liste reste sans doute Deathstroke. Si Joe Manganiello a été choisi pour camper le rôle dans The Batman, il n’a pas eu la chance d’avoir une place de choix dans Suicide Squad. Car Gunn en a finalement décidé autrement. Certains des autres méchants de cette liste sont finalement apparus dans l’Arrowverse, privés d’une reconnaissance plus importante dans l’univers direct DC .

Les fans spéculent désormais sur la manière dont ces personnages auraient pu entrer en interaction avec les héros déjà établis par la franchise. Ainsi Solomon Grundy aurait été un excellente alternative à King Shark, tandis que Black-Spider aurait fait des étincelles à la place de Peacemaker. Si le prochain opus est un succès, sans doute Gunn pourra t’il donner à « ces méchants sur liste d’attente » une chance de s’inviter dans la saga.

Attendu le 6 août prochain dans les salles obscures, Suicide Squad 2 devra conquérir un large public si la franchise veut perdurer dans le temps. Avec sa nouvelle équipe de bras cassés, Harley Quinn (alias Margot Robbie) semble nous préparer de nouvelles aventures hautes en couleurs !

Source : Screenrant