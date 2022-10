Sur eBay, les RTX 4090 se revendent à des tarifs démentiels

RTX 4090 © Nvidia

Les RTX 4090 viennent de débouler sur le marché. Si Nvdia fournit la puce graphique, les différents constructeurs font ensuite leur tambouille pour proposer leurs propres modèles. Et ces derniers sont déjà en rupture de stock chez les détaillants.

La faute notamment aux scalpers qui se sont empressés de les acheter pour les revendre à prix d’or. Une pratique qui ne nous surprend plus tant elle est désormais monnaie courante pour les produits d’envergure comme la PS5 ou les cartes graphiques de nouvelle génération.

Zotac, Gigabyte, Asus… Les tarifs conseillés des différentes itérations oscillent entre 1949 et 2299 euros. En faisant un rapide tour sur eBay, nous avons toutefois constaté que les prix atteignaient des sommets, s’élevant parfois jusqu’au double du tarif initial. Certaines annonces les mettent en vente à 2500 dollars quand d’autres se rapprochent dangereusement des 5000 dollars !

RTX 4090 : les scalpers ont encore frappé

La majorité des annonces RTX 4090 sur eBay sont fermées quelques instants après leur publication. Preuve que certains acheteurs n’hésitent pas longtemps avant de mettre la main au portefeuille malgré ces tarifs gonflés. Pour rappel, la Nvidia GeForce RTX 4090 affiche une fréquence de base de 2,24 GHz. et une fréquence boost de 2,52 GHz. Elle totalise 16 384 cœurs CUDA et 24 Go de mémoire GDDR6X pour une consommation de 450 W.

C’est la crème de la crème des cartes graphiques, d’où l’intérêt des joueurs avides de performances de haut vol. Mais à plus du double de son prix, mieux vaut passer son chemin et opter pour un modèle plus ancien au tarif moins prohibitif. Prenez d’ailleurs garde si vous voyez des RTX 4090 à des prix abordables sur eBay. Il y a de grandes chances pour que cela soit des arnaques pures et dures et que vous vous retrouviez la queue entre les jambes.