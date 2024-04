Tekken 8 : un énorme patch dévoilé, des personnages considérablement affaiblis

© Bandai Namco

Avec Tekken 8, Bandai Namco est parvenu à livrer un épisode encore meilleur que l’opus précédent, pourtant déjà très apprécié par la communauté. Voilà déjà plus de trois mois que les fans enchaînent les affrontements en ligne pour tenter d’atteindre les sommets du classement.

Difficulté notable : les joueurs doivent s’adapter aux mises à jour régulières de Tekken 8 venant modifier la puissance des coups des personnages. Bandai Namco vient justement de dévoiler un énorme patch censé rééquilibrer le jeu de combat.

Le patch 1.04 de Tekken 8 affaibli considérablement plusieurs personnages

Bandai Namco vient de révéler le contenu du patch 1.04 de Tekken 8 dont le déploiement est prévu dans la nuit du 7 au 8 mai en France sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s’agit de la plus grosse mise à jour du titre à ce jour. En plus d’ajouter de nouveaux objets au Tekken Shop et de corriger quelques bugs, elle modifie surtout certains coups d’une grande partie des personnages du roster.

Dragunov, considéré comme le protagoniste le plus fort de Tekken 8 par les spécialistes, voit plusieurs de ses mouvements affaiblis. Son coup le plus puissant (running + 2) va devenir moins efficace, puisqu’il perd deux frames d’avantage lorsqu’il est bloqué. Il infligera aussi un peu moins de dégâts une fois le patch disponible.

Son attaque « df 3+4 », efficace en combo, est aussi affaiblie. Une bonne nouvelle pour les joueurs terrorisés par Dragunov en ligne. Azucena et Feng font également partie des personnages « nerfés » par la mise à jour 1.04.

Au contraire, Asuka, Jack-8, Kuma, Panda et surtout Leroy, considérés comme les membres les plus faibles du casting, bénéficient d’une amélioration de plusieurs de leurs mouvements. Globalement, la MAJ de Tekken 8 corrige aussi quelques soucis liés au déclenchement du Heat Smash, Heat Dash et Rage Art de tous les personnages.

Bandai Namco précise qu’un patch majeur prévu en juin modifiera d’autres personnages qui « ne démontrent pas pleinement leurs caractéristiques et forces uniques » ou « ont des dégâts de combo élevés ou des performances supérieures à la courbe d’équilibre ». Il impactera notamment Victor, Lili, King, Paul et Yoshimitsu.