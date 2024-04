Téléchargement illégal : la justice française ordonne aux FAI de bloquer 50 sites pirates

Le téléchargement illégal et le streaming de contenus piratés va se compliquer en France : la justice a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès internet (FAI) d’une liste de cinquante sites violant le droit d’auteur.

Pendant que les FAI aux Pays-Bas s’attaquent eux-mêmes aux IPTV pirates, les nôtres sont soumis à des décisions de justice qui les obligent à lutter contre le piratage. Le tribunal judiciaire de Paris prononçait ce 4 avril une décision, par laquelle Bouygues, Orange, Free et SFR vont devoir bloquer une liste de pas moins de 50 sites :

Cpasbien

Cpasfo

Cpasmal

Cpasmieux

Torrent9

Torrent411

Torrentquest

YggTorrent

Gktorrent

Torrentdownload

Oxtorrent

Zetorrents

Flac24bitmusic

Tirexo

Zone-Téléchargement

Zone-annuaire

JustStream

StreamLook

UpMovies

VideoFutur

WikiSeriesStreaming

ATStream

CineMay

FilmoFlix

KiwiStream

Wawacity

01Streaming

CinéComplet

Cinez

Coolfix

DesfilmsVF

DPStream

French-Stream

FrenchStream

FrenchStream2

FRMovies

HDSS

PopSeries

MP3

33Rapfrmp3

Extreme-down

Hdmusic

Hiphopde

SeriesStreaming

StreamPourVous

TonCinéClub

VoirSries

Snapinsta

Losslessalbums

Rutracker.org

Rutracker.ru

Les quatre grands opérateurs tricolores ont jusqu’au 18 avril 2024 pour mettre en application la décision. La mesure devra être respectée pendant 18 mois, après quoi un nouveau jugement concernant la poursuite du blocage sera prise. Durant cette période d’un an et demi, les noms de domaine bloqués pourront être actualisés, via un signalement des ayants droits.

Cela pourrait permettre d’éviter le contournement des sanctions, toutefois les rouages de la justice sont lents, à l’inverse de la réactivité des sites pirates. De nos propres tests, chez Free, la précédente adresse de YGG en .ac ne répond plus. En revanche, il est toujours possible d’accéder au site directement via .support. Difficile de savoir si cela résulte du blocage par le FAI de la première adresse, ou si les administrateurs du site ont tout simplement changé de nom de domaine.

Les utilisateurs de ces sites de torrents bloqués sont d’ailleurs généralement plutôt avertis et versés dans les nouvelles technologies. La plupart connaissent l’existence des VPN, qui permettent de contourner les restrictions mises en place par les FAI, en accédant aux sites via des serveurs à l’étranger, où la justice française n’est pas compétente.

Par ailleurs, le blocage ordonné concerne le DNS des FAI : côté utilisateur, une autre solution pourrait consister à changer de serveur DNS pour contourner la décision. Ainsi, malgré des efforts pour lutter contre le piratage, l’arsenal légal de la justice se révèle tout à fait impuissant face à la technologie. Pas de quoi stopper le téléchargement illégal qui a atteint des sommets en 2023, donc.