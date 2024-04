IPTV : les FAI de ce pays s’attaquent en masse aux services pirates, les Français s’attendent au pire

Un nouveau front commun se dessine dans la lutte contre la piraterie en Europe. Le groupe anti-piratage BREIN et les fournisseurs d’accès internet (FAI) Ziggo et KPN s’unissent pour contrer la menace grandissante des services IPTV pirates aux Pays-Bas.

IPTV © Tom’s Guide

Après des années de désaccords sur la manière de lutter contre le piratage, un nouveau front commun se dessine aux Pays-Bas, révèle TorrentFreak. Le groupe anti-piratage BREIN et les fournisseurs d’accès internet (FAI) Ziggo et KPN s’accordent désormais sur la nécessité de s’attaquer aux services IPTV pirates qui menacent leurs modèles économiques respectifs.

Un terrain d’entente inattendu entre un groupe anti-piratage et les FAI

BREIN et les FAI se sont longtemps opposés sur la question du blocage de sites web pirates comme The Pirate Bay. Cependant, face à la croissance exponentielle des services IPTV, qui diffusent illégalement des contenus télévisuels et cinématographiques à des prix défiant toute concurrence, les deux parties ont décidé de mettre leurs différends de côté et de collaborer pour endiguer le phénomène.

L’essor des services IPTV pirates affecte bien évidemment les revenus des créateurs de contenu et des ayants droit que représente BREIN, mais aussi les profits des FAI qui tirent une part croissante de leurs revenus de la vente d’abonnements TV légaux. Bien sûr, la multiplication des utilisateurs d’IPTV pirates se traduit par une baisse du nombre de clients optant pour les offres légales.

Mais la lutte contre les services IPTV pirates s’annonce ardue. Le nombre d’utilisateurs de ces services aux Pays-Bas est estimé à plusieurs millions, et leur attractivité réside principalement dans leur prix imbattable, souvent 90 % inférieurs aux options légales. Les efforts de sensibilisation aux risques associés à l’utilisation de ces services (comme le financement du crime organisé et l’installation de logiciels malveillants), semblent insuffisants pour dissuader certains. Malgré tout, un vaste réseau, qui fournissait des milliers d’abonnés en leur donnant accès à plus de 3500 chaînes, a été récemment démantelé.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle alliance entre BREIN et les FAI laisse entrevoir une possible collaboration « prometteuse ». Les deux parties ont déjà coopéré par le passé sur le blocage de sites web, et il est plausible qu’elles unissent à nouveau leurs forces pour développer des stratégies plus efficaces pour contrer les services IPTV pirates.

En France, les relations entre les FAI et les services IPTV sont complexes et évoluent en permanence. Globalement, les FAI collaborent avec les ayants droit et les autorités pour lutter contre le piratage de contenus audiovisuels. Cela peut inclure le blocage de sites web proposant des contenus piratés ou la mise en place de mesures de dissuasion pour les utilisateurs. Mais les enquêtes de la police sont coûteuses, chronophages, et parfois sans succès.