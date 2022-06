Telegram dépasse 700 millions d’utilisateurs et lance son offre premium avec abonnement

Telegram a dépassé 700 millions d’utilisateurs actifs par mois. Après avoir dépassé le milliard de téléchargements l’année dernière, l’application de messagerie instantanée est dans le top 5 des applications les plus téléchargées dans le monde cette année. Elle est de plus en plus populaire auprès des utilisateurs à la recherche d’une messagerie sécurisée. Telegram va donc en profiter pour monétiser ses utilisateurs. Il lance une offre premium avec abonnement qui propose plusieurs fonctionnalités supplémentaires.

Logo de Telegram – Crédit : Dima Solomin / Unsplash

Telegram Premium est « un abonnement vous permettant de contribuer au développement continu de Telegram et donnant accès à des fonctionnalités supplémentaires exclusives ». Pour le moment, le prix de l’abonnement n’a pas encore été officiellement confirmé. Il semble néanmoins coûter entre 5 et 6 $. En Espagne, l’offre premium a été aperçue à 5,49 € contre 6 $ en Inde.

Les limites sont doublées pour les abonnés à Telegram Premium

Avec Telegram Premium, les utilisateurs peuvent envoyer des fichiers de 4 Go. C’est « l’équivalent de 4 heures de vidéo 1080p ou 18 jours d’audio en haute qualité ». La version gratuite de l’application est limitée à 2 Go. En plus d’envoyer des fichiers plus lourds, les abonnés profitent aussi de téléchargements plus rapides pour les médias. D’ailleurs, n’oubliez pas que vous avez un stockage cloud gratuit avec Telegram.

De plus, les abonnés à Telegram Premium bénéficient de limites doublées par rapport aux utilisateurs de la version gratuite. En effet, ils peuvent suivre jusqu’à 1000 canaux, épingler 10 conversations à la liste principale et créer jusqu’à 20 dossiers de conversations. Chaque dossier peut contenir jusqu’à 200 conversations au maximum. Les utilisateurs peuvent aussi enregistrer 10 autocollants favoris et créer un quatrième compte sur l’application.

D’autres fonctionnalités de Telegram Premium comportent notamment des photos de profil animées, des badges premium, un système de reconnaissance vocale pour convertir les messages vocaux en texte et une meilleure organisation des échanges.

Enfin, Telegram qui a gagné 70 millions d’utilisateurs pendant la panne Facebook l’année dernière n’oublie pas non plus les utilisateurs de la version gratuite. De nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour tout le monde. Cela comprend des demandes d’adhésion pour les groupes publics, des badges de vérification dans les conversations et un créateur de photo de profil animée sur macOS.

Source : The Verge