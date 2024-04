Spotify Music Pro : le son haute fidélité débarque en option payante, mais à quel prix ?

Bonne nouvelle pour les amateurs de musique ! Spotify s’apprête à lancer Music Pro, une extension payante à son abonnement Premium qui permettra de profiter d’une qualité audio sans perte et de fonctionnalités exclusives. Fini le son compressé, place à une expérience d’écoute immersive et personnalisée.

Exit le nouvel abonnement premium unique. Spotify dévoile Music Pro, une extension payante qui viendra enrichir l’offre Premium existante. Découverte par un utilisateur de Reddit et relayée par The Verge, cette option promet de répondre aux attentes des audiophiles.

Une expérience sonore premium pour Spotify

Music Pro se concentre avant tout sur la qualité d’écoute. Oublié le son compressé du streaming classique, les abonnés pourront désormais profiter de leur musique préférée en FLAC, un format sans perte offrant une fidélité comparable au CD (jusqu’à 24 bits/44.1 kHz).

Pour autant, l’expérience Music Pro ne se limite pas à la qualité audio. Spotify envisage également d’intégrer des fonctionnalités de remix DJ, permettant aux utilisateurs de manipuler les morceaux et de créer des mixages personnalisés. Une aubaine pour les amateurs de playlists originales.

Autre point fort potentiel de Music Pro : l’optimisation du son en fonction du casque utilisé. Grâce à une technologie propriétaire, Spotify adapterait la sortie audio à des modèles spécifiques, y compris les populaires AirPods d’Apple.

Les fuites de code évoquent également des options avancées de filtrage de bibliothèque, comme le tri par humeur ou par genre, ainsi que des améliorations des playlists pilotées par l’intelligence artificielle. L’inclusion de ces fonctionnalités au lancement de Music Pro reste toutefois à confirmer.

Un positionnement stratégique face à la concurrence ?

La stratégie de Spotify contraste radicalement avec celle d’Apple Music. En 2021, son concurrent avait surpris en proposant gratuitement l’audio spatial et la qualité sans perte à ses abonnés.

Avec Music Pro, Spotify espère se démarquer et séduire les audiophiles qui n’ont pas sauté le pars vers Tidal et les autres. En proposant un son de qualité supérieure et des options de personnalisation inédites, la plateforme suédoise pourrait bien rebattre les cartes sur le marché très concurrentiel du streaming musical.

Si la date de lancement et le prix de Music Pro demeurent flous pour l’instant, une chose est sûre : l’arrivée prochaine de cette extension payante promet de ravir les oreilles les plus exigeantes, tout en redistribuant les rôles sur l’échiquier du streaming musical. Rappelons que vous pouvez désormais créer des playlists avec des prompts, façon ChatGPT.