Tesla : accidentée, une Model 3 est-elle toujours aussi performante ?

Crédits : Oleg K.

Hier, nous avons vu que la batterie d’une Tesla Model S était restée intacte malgré l’incendie qui avait totalement détruit le reste du véhicule. Cette fois, c’est une Model 3 très largement endommagée qui fait l’objet d’une vidéo. Contre toute attente, elle roule.

Non seulement elle roule, mais en plus elle accélère fort

Un Youtubeur a acheté pour une Tesla Model 3 Performance très largement endommagée lors d’un accident. Après quelques tests, il s’est aperçu que contrairement à ce que son état général laisse à penser celle-ci était encore roulante. Bien sûr, rien n’est à récupérer dans la carrosserie, elle a visiblement fait plusieurs tonneaux, mais les composants essentiels sont bien présents et fonctionnels.

Alors qu’il ne reste quasiment rien de la belle, sa structure est bizarrement relativement peu touchée. En effet, d’après le propriétaire, la batterie, bien qu’ayant une bosse est capable de se charger normalement. Les moteurs fonctionnent également. Il a remplacé les suspensions, l’essieu avant et l’écran pour prouver qu’il est possible de passer la voiture en Track Mode, désactivant un grand nombre de contrôles, les capteurs étant manquants pour l’essentiel. Il a ainsi pu la lancer à pleine accélération.

Il a mis son « véhicule » en vente sur eBay et après une bataille acharnée, il a finalement trouvé preneur pour 15 599 dollars soit un peu plus de 14 000 euros. S’il est peu probable de parvenir à reconstruire cette Model 3 pour un prix raisonnable, il est possible que l’acheteur cherche à réparer ou améliorer sa Tesla comme l’a fait Rich Rebuilds en transformant une Model S 75 D en P100D.

Source : CleanTechnica