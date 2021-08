Tesla ajoute un mode lavage et Disney+ dans la dernière mise à jour

Les mises à jour se succèdent chez Tesla. Que ce soit sur le canal bêta avec la version 9 qui prépare doucement la conduite autonome ou encore les correctifs réguliers, les voitures de la marque sont comme des ordinateurs et reçoivent régulièrement des mises à jour plus ou moins “visuelles”.

Crédit : Tesla

Depuis décembre 2020 et l’ajout de la fonction BoomBox permettant aux propriétaires de personnaliser les sons de la voiture, il n’y avait pas eu de nouvelle fonctionnalité “tape-à-l’oeil”. La mise à jour 2021.24 vient donc avec son lot de nouveautés ludiques et pratiques.

Une console centrale ou un centre de divertissement

La console centrale de Tesla est une tablette géante qui regroupe toutes les fonctionnalités de la voiture. Cependant, avec un écran de cette taille, il serait malheureux de ne pas pouvoir en profiter lors des phases de recharges ou tout simplement en attendant le passager qui doit faire une course censée durer quelques minutes.

Pour toutes ces personnes, Elon Musk a pensé à mettre l’équivalent d’une puissante console de jeu en guise de console centrale. En effet, l’écran propose déjà Netflix, YouTube, Twitch, Spotify et de nombreux jeux. Grand absent jusqu’à présent, c’est maintenant Disney+ qui rejoint le mode théâtre de la voiture afin de pouvoir profiter, entre autres, des séries Marvel et Star Wars sorties ou à venir comme Hawkeye.

Pour rappel, ce mode théâtre n’est disponible qu’une fois le véhicule stationné. Bien que les Tesla proposent une conduite autonome, il est important de rappeler que le conducteur se doit d’être extrêmement attentif à la route et prêt à reprendre le contrôle à tout moment tant que l’assistance n’atteint pas le niveau 5 de la conduite autonome.

Un mode lavage fait son apparition

Les véhicules Tesla sont de vrais ordinateurs roulants, équipés d’un tas de capteurs et de caméras. Par exemple, lors du stationnement, le mode Sentinel capte et enregistre ce qu’il se passe autour du véhicule et est capable de prendre un voleur sur le fait.

Cependant, lors d’un passage à la station de lavage, ces capteurs peuvent mal interpréter ce qu’il se passe autour. La mise à jour 2021.24 permet donc de mettre la voiture en mode lavage, ce qui a pour effet de désactiver les capteurs de proximité et le mode Sentinel.

Autre effet de ce mode lavage, la voiture va automatiquement fermer les fenêtres et les verrouiller, ainsi que les portes et la trappe de chargement.

Cette mise à jour est actuellement en déploiement, il est donc possible, si vous êtes propriétaire d’une Tesla qu’elle ne soit pas encore disponible sur votre véhicule.

Source : autoblog