Tesla Model Y à 600 km d’autonomie : belle surprise pour son prix en France !

Le Tesla Model Y a été le véhicule le plus produit dans le monde l’année dernière. Et le constructeur n’a pas fini d’inonder le marché avec les déclinaisons de sa voiture électrique. La Model Y Grande Autonomie Propulsion a notamment été lancée en Europe il y a quelques jours. Et elle vient tout juste d’apparaître sur le site français du constructeur à un prix moins onéreux que chez nos voisins européens.

Combien coûte la Model Y Grande Autonomie Propulsion en France ?

La nouvelle Model Y est proposée au tarif de 46 990 euros. Elle est ainsi éligible au bonus écologique. Pour rappel, cette aide est disponible si la voiture remplit certaines conditions. Outre un score environnemental supérieur au score minimal requis et une masse inférieure à 2,4 tonnes, son prix ne doit pas excéder les 47 000 euros TTC. La Model Y Grande Autonomie Propulsion se niche juste derrière ce seuil.

Un choix qui ne doit rien au hasard. En fixant ce prix, le constructeur chercher à attirer les consommateurs français qui auront droit à une ristourne de 4000 euros. Ils n’auront ainsi qu’à débourser 42 990 euros pour s’offrir le nouveau modèle. La Model Y Grande Autonomie Propulsion (jantes 19 pouces) se distingue notamment par son autonomie de 600 km (cycle WLTP).

Un score atteint grâce à sa batterie NMC de 79 kWh qui propulse le moteur unique de la voiture. A noter que l’autonomie baisse drastiquement avec les jantes de 20 pouces, passant à 565 km. Et pour cause, la taille des jantes a un impact sur l’autonomie des voitures électriques. Le nouveau modèle a besoin de 5,9 secondes pour faire le 0 à 100 km/h. Soit une seconde de moins que la version Propulsion à 44 990 euros et une seconde de plus que la version Grande Autonomie Transmission Intégrale.

Cette déclinaison est celle qui est la plus endurante. La Propulsion ne dépasse pas les 455 km d’autonomie tandis que la Transmission Intégrale à 51 990 euros s’arrête à 533 km. Dans la même tranche de prix chez la concurrence, on retrouve également la Renault Scenic E-Tech que nous avons essayée. La version avec la batterie de 87 kWh peut aller jusqu’à 620 km d’autonomie (WLTP) pour un prix identique (46 990 euros).

Elle est aussi éligible au bonus mais ses performances sont moindres par rapport à la Model Y. Cette dernière propose donc un rapport qualité-prix supérieur.