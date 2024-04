Tesla Model Y : cette version bientôt disponible en France atteint les 600 km d’autonomie

Tesla

Surprise, une nouvelle version du Tesla Model Y est disponible depuis ce matin chez nos voisins européens ! Cette configuration nommée “Grande Autonomie Propulsion ” a de quoi reproduire en 2024 la prouesse du SUV électrique, véhicule le plus produit sur la planète en 2023 toutes catégories confondues.

Le site belge de Tesla dévoile la nouvelle version du Model Y

Sur le site belge du constructeur automobile, on découvre cette quatrième déclinaison, venue s’intercaler à la deuxième place des moins chères. Proposée à partir de 49 970 € sans options, c’est 4 000 € que la version la moins chère du SUV électrique. C’est toutefois 3 000 € de moins que la version supérieure et surtout 9 000 € de moins que la version Performance, la plus chère. Pourtant, elle propose la meilleure autonomie de tous.

En effet, cette nouvelle version du Tesla Model Y joue à fond la carte de l’autonomie, avec 600 km en cycle WLTP ! Une configuration qui a de quoi séduire ceux pour qui les distances à franchir sont le principal et qui ne soucie pas d’être le premier à arrivé à 100 km/h. Avec 5,9 secondes pour atteindre ce cap, c’est 0,9 secondes de plus que la version Grande Autonomie Transmission Intégrale. Pas grand chose, quand elle propose 67 km d’autonomie en plus.

Le Model Y à 600 km d’autonomie sera-t-il disponible en France ?

Après avoir bénéficié d’une version exclusive du Model Y en France, cette dernière configuration manque à l’appel dans notre pays, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Irlande, en Hongrie et aux Pays-Bas. Nos confrères de Numerama ont contacté le constructeur automobile pour leur demander si ce nouveau Tesla Model Y serait disponible dans l’Hexagone : “prochainement” répond la marque, et surtout à un prix “accessible“.

En effet, nos voisins Belges ont connu un taux d’inflation supérieur à celui de la France ces derniers années. Leurs salaires étant indexés sur ce taux, le coût de la vie et les prix sont désormais bien supérieurs dans le plat pays.

En Italie, la hausse des prix a davantage été contenue et les prix du Model Y y sont inférieurs. La version de base y est proposée à un très compétitif 42 690 euros. La nouvelle version Grande Autonomie Transmission Intégrale est aussi moins chère, à 1 000 euros de moins qu’en Belgique, pour 48 990 euros. Nous pouvons espérer en France connaître une étiquette similaire, malgré la hausse récentes des prix sur les Model Y.