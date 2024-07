Tesla brade le Model Y jusqu’au 31 août, le SUV électrique est à un prix imbattable

Crédit : Tesla

2023 était l’année du Model Y, mais depuis c’est la débandade. C’est normal, la concurrence s’est raffermie avec des modèles comme la Renault 5 E-Tech ou l’arrivée en Europe de l’ogre chinois BYD. Désormais, Tesla peine à écouler ses stocks du SUV électriques. Alors quoi de mieux qu’une belle promotion pour attirer le chaland ?

Et ce rabais n’est pas des moindres. En juin, Tesla avait déjà baissé l’étiquette de 2000 euros. En juillet, le constructeur automobile américain double la mise, avec un rabais jusqu’au 31 août de 4 000 euros. Ceux qui auront attendu ont bien fait.

Pourquoi Tesla baisse autant les prix du Model Y ?

Pour le modèle Propulsion le plus léger, l’affaire est encore plus juteuse, puisque les acheteurs pourront prétendre au bonus écologique. La subvention de l’état pour ce modèle s’élève à hauteur de 4000 euros. Cela permet ainsi d’accéder à ce véhicule premium pour la modique somme de 36 990 euros, au lieu des 44 990 demandés normalement. Il faudra toutefois se dépêcher : à l’écriture de ces lignes, il ne reste plus qu’un seul exemplaire à ce prix.

Bien sûr, Tesla ne fait pas tout cela de bon coeur. Comme mentionné précédemment, l’entreprise a du mal à écouler les derniers Model Y de la génération actuelle. Les chiffres ne mentent pas : en France, les immatriculations du SUV ont reculé de 35 % depuis janvier. Surtout, une nouvelle édition du véhicule se prépare. On a d’ailleurs déjà pu apercevoir ce nouveau Model Y “Juniper” en photo dans la rue.

Ainsi, il s’agira donc de modèles préconfigurés, sans possibilité d’y ajouter les modifications de votre choix. De même, la réduction ne s’applique pas à la variante récente “Grande Autonomie Propulsion”. Celle-ci donne accès à une autonomie particulièrement intéressante de 600 km.

Pour rappel, la fiche technique du Model Y de base propose une autonomie de 455 km en cycle WLTP. Le SUV électrique passe de 0 à 100 km/h en 6,9 s et offre une vitesse de pointe de 217 km/h. La charge rapide peut accueillir jusqu’à 170 kW en courant continu, pour remplir la batterie à toute vitesse.