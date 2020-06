Tesla : comment l’Autopilot négocie-t-il les ronds-points tout seul ?

Officiellement, l’Autopilot des Tesla ne sait pas prendre et naviguer dans les ronds-points. Pourtant, très impressionné, un Youtubeur a vu sa Model 3 naviguer seule et sans encombre dans le dédale de voies.

Les capacités de conduite de l’Autopilot le situent entre les niveaux 2 et 3 de l’échelle de conduite autonome. Encore loin de pouvoir se passer totalement du conducteur, malgré les promesses d’Elon Musk en fin d’année dernière, le logiciel est tout de même en amélioration constante grâce à ses nombreuses mises à jour.

L’Autopilot sait prendre les ronds-points (presque) seul

L’intelligence artificielle de l’Autopilot s’améliore. D’après les chiffres fournis par Tesla, il a réduit le nombre d’accidents de moitié en quelques mois. Pourtant des progrès doivent encore être faits. En attendant la réécriture de l’algorithme afin de mieux considérer la profondeur sur les images recueillies et ainsi travailler avec un modèle 3D plutôt que 2D, Tesla continue d’apporter des améliorations à l’algorithme actuel.

Le Youtubeur Tesla Driver publie régulièrement des vidéos afin de montrer le fonctionnement de l’Autopilot en conditions réelles. Sa Model 3 est équipée de la dernière version du logiciel : 2020.16.3.1. Pour la première fois, elle est parvenue à faire le tour complet d’un rond-point sans demander à son conducteur de reprendre la main. Il a suffi à ce dernier d’utiliser le clignotant pour lui faire prendre les bonnes voies. Elle a pris la bonne sortie d’elle-même.

C’est un changement majeur de comportement par rapport à ce qu’il avait constaté jusque-là. Officiellement, si l’Autopilot sait reconnaitre les zones de chantier et depuis peu les feux tricolores et les panneaux-stops, il ne sait pas encore prendre les ronds-points. Il conviendra donc de rester prudents pour quiconque voudrait faire le test, et surtout garder à l’esprit que l’Autopilot est une aide à la conduite qui requiert toute l’attention du conducteur pour éviter de finir sa course dans un camion couché sur la voie.

