Tesla : Elon Musk recommande de ne pas acheter une voiture électrique quand la production bat son plein

Elon Musk lors de l’interview avec Sandy Munro – Crédit : Munro Live / YouTube

Les voitures électriques Tesla ne sont pas toujours parfaites. Les acheteurs remarquent parfois des petits défauts au niveau de la peinture et de la carrosserie. Sandy Munro a lui-même déjà passé en revue de nombreuses Tesla. Il est reconnu comme étant un expert automobile et un spécialiste du contrôle qualité et de l’optimisation de fabrication. L’année dernière, l’expert affirmait que la Tesla Model Y était largement mieux conçue que la Model 3. En effet, il avait comparé en 2018 la Model 3 à une Kia des années 1990.

« Soit vous l’achetez dès le début, soit lorsque la production se stabilise »

Sandy Munro a récemment partagé sur YouTube une interview très intéressante avec Elon Musk de presque 50 minutes. Ils reviennent notamment sur la production des Tesla. Elon Musk a reconnu que les Tesla souffrent parfois de défauts au niveau de leur finition. Il a déclaré que « il nous a fallu un certain temps pour aplanir le processus de production ». Le PDG de Tesla a alors recommandé de ne pas acheter une voiture électrique quand la production bat son plein. Selon lui, « soit vous l’achetez dès le début, soit lorsque la production se stabilise ».

Elon Musk a expliqué qu’il est très difficile d’avoir une finition parfaite quand la production est accélérée pour répondre à la demande. En 2020 seulement, plus de 500 000 voitures électriques ont été assemblées et 499 550 ont été vendues. Cette accélération de la production a apparemment causé des problèmes au niveau de la peinture.

En effet, Sandy Munro a demandé à Elon Musk pourquoi sa Model 3 flambant neuve avait des soucis de peinture alors que la même voiture assemblée un mois plus tard avait une finition « spectaculaire ». Le PDG de Tesla a reconnu que la qualité de la peinture a été drastiquement améliorée « vers la fin de l’année dernière, même au cours du mois de décembre ». En fait, la peinture ne séchait pas assez rapidement par rapport à la vitesse de production et Tesla ne s’en était pas rendu compte à temps.

Enfin, n’hésitez pas à regarder l’interview complète dans laquelle Elon Musk et Sandy Munro ont approfondi d’autres sujets tels que les sièges personnalisés du constructeur, l’Autopilot, le SUV Model Y et même les études supérieures. D’ailleurs, les prochaines voitures électriques de Tesla pourraient se déverrouiller avec les smartphones grâce à la technologie Ultra WideBand.

Source : The Verge