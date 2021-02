Tesla : la prochaine voiture électrique pourrait se déverrouiller grâce à la technologie Ultra WideBand

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un protocole de communication sur des bandes ultra-larges avec une bande passante de 500 MHz pour la transmission de données.

Clé Tesla – Crédit : Manny Becerra / Unsplash

La technologie Ultra Wideband des Tesla devrait permettre aux utilisateurs de déverrouiller facilement leurs véhicules grâce à un téléphone compatible. Aujourd’hui, seule une poignée de smartphones embarquent cette technologie. On retrouve par exemple le récent Galaxy S21 Ultra 5G que Samsung a présenté au mois de janvier.

De son côté, Apple utilise cette technologie depuis les iPhone 11 et leur puce U1. Celles-ci permettaient notamment d’aider au verrouillage des nouvelles BMW. En effet, le verrouillage d’un véhicule pourra alors intervenir en fonction de la position du conducteur sans qu’il ait à utiliser de clé ou de smartphone. D’après le document de la FCC, il semble que Tesla veuille lui aussi équiper ses véhicules de cette technologie.

La technologie Ultra Wideband dans futures voitures Tesla ?

Récemment, Xiaomi avait fait une excellente démonstration de la technologie Ultra Wideband à l’aide d’un Mi 10 modifié. L’UWB permet aux appareils mobiles de mieux comprendre leur environnement. On pouvait par exemple voir qu’à chaque fois que le téléphone était orienté vers un nouvel objet, le téléphone affichait les options de contrôle de chaque appareil. Cela simplifie grandement l’interaction avec les appareils connectés et leur paramétrage.

Jusqu’à présent, les propriétaires de Tesla pouvaient verrouiller leur véhicule grâce à l’application Tesla, disponible sur smartphone. Selon le document de la FCC, la technologie Ultra Wideband permettrait de déterminer plus précisément la position des utilisateurs. En outre, le déverrouillage et le verrouillage des voitures seraient encore plus sécurisés qu’aujourd’hui.

On imagine alors que le simple fait de se tenir à côté de la voiture permettra la déverrouiller, et il suffirait de s’en éloigner pour la verrouiller. Selon Xiaomi, la technologie UWB pourrait même permettre de retrouver facilement votre voiture dans un parking.

Source : The Verge