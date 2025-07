Nouvelle alerte chez Anker : cinq batteries externes supplémentaires rappelées

Anker traverse actuellement une période délicate. Quelques jours seulement après un premier rappel, la marque annonce un second retrait de batteries externes défectueuses.”

Anker rappelle cinq nouveaux modèles de ses chargeurs portables

Après un premier rappel de produit effectué récemment, Anker annonce aujourd’hui un second rappel massif concernant plusieurs modèles de batteries externes. En cause : un risque avéré de surchauffe pouvant aller jusqu’à l’incendie.

Le problème n’est pas isolé. Il y a quelques jours à peine, Anker retirait du marché sa batterie PowerCore 10000, suite à de nombreux incidents rapportés par des utilisateurs. Plusieurs cas de brûlures légères et de dégâts matériels ont été recensés après des explosions et départs de feu liés à ce modèle. En tout, plus d’un million d’unités avaient alors été rappelées.

Un second rappel en quelques jours seulement

Cinq autres références sont désormais pointées du doigt par le fabricant. Les modèles concernés sont :

les Anker Power Bank A1257 et A1647,

la MagGo Power Bank A1652,

les Zolo Power Bank A1681 et A1689.

La société recommande vivement aux utilisateurs de cesser immédiatement toute utilisation de ces appareils.

Anker tient toutefois à rassurer ses clients. Dans un communiqué officiel, la marque explique que “le risque de dysfonctionnement reste faible, mais qu’un rappel mondial est lancé par précaution”. Aux États-Unis, les personnes possédant l’une de ces batteries pourront choisir entre un échange gratuit contre un modèle sûr ou obtenir un bon d’achat valable sur le site de la marque.

La question de l’élimination de ces batteries défectueuses est également prise très au sérieux. Anker insiste : il est formellement interdit de jeter ces produits à la poubelle ou dans les points de collecte classiques pour piles usagées. Leur traitement doit se faire dans des centres spécialisés capables de gérer les batteries au lithium-ion en toute sécurité, afin de limiter tout risque de pollution ou d’incident.