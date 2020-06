La Tesla Model Y soumise à une charge de 1,000 lbs (454kg)

Crédit : DÆrik / Youtube

Les indications sur la masse de la cargaison sont généralement régies par des normes internationales et sont valables pour presque tous les constructeurs. Les constructeurs automobiles américains, en particulier, indiquent généralement ces informations sur la base du volume de la cargaison. Mais il y a des situations où vous devez transporter non pas des marchandises en vrac, mais des marchandises lourdes.

Le vidéaste DÆrik a effectué un test sur la capacité de charge de son Model Y, car il devait transférer non pas un chargement en vrac, mais un chargement très lourd. La capacité de charge de la voiture est un indicateur très important qui garanti le bon fonctionnement du véhicule.

Une charge qui dépasse les indications de Tesla

Tesla indique dans la documentation technique que la limite de charge pour le Model Y est de 285 lbs (129kg). Mais DÆrik, qui compte bien pousser la voiture dans ses retranchements, souhaite déplacer son nouveau carrelage pour sa salle de bain. Celui-ci pèse évidemment beaucoup plus lourd que la valeur indiquée dans le manuel de la Tesla.

DÆrik avait estimé que le poids du carrelage serait de 600-700 livres, ce qui représente déjà plus du double de la limite de charge autorisée. Alors que le magasin chargeait le carrelage dans son coffre, il s’est avéré que le Model Y portait un poids de 971 livres, dépassant ainsi de plus de trois fois la valeur indiquée. Pour rentrer chez lui, DÆrik a dû être très prudent sur la route et roulait à une vitesse de 50km/h.

Une expérience qui montre le potentiel de la voiture

Il convient de rappeler que DÆrik était aussi présent dans la voiture au moment du test, mais n’a eu aucun impact significatif sur le poids total. Ce test démontre le fort potentiel du Model Y pour le transport de charges très lourdes.

Il reste néanmoins important de se conformer aux indications du constructeurs et de ne pas dépasser de manière significative la charge maximale autorisée pour conserver de bonnes performances au niveau de la batterie.

