Tesla possède les voitures les moins chères à entretenir et réparer d’après une étude

Tesla fait de temps à autre parler de lui en raison de rappels de véhicules pour différents problèmes. L’entreprise demandait récemment le retour de plus de 3000 Cybertrucks en atelier après la découverte d’un dangereux défaut de conception.

Malgré cela, les véhicules électriques, notamment ceux de Tesla, attirent toujours pour leurs coûts d’entretien et de réparation particulièrement bas. Une nouvelle enquête confirme que les voitures de la marque permettent de faire de réelles économies.

Tesla possède les véhicules les moins chers à l’entretien selon une étude

Dans une nouvelle enquête, Consumer Reports dévoile la liste des constructeurs qui proposent les véhicules les moins chers à l’entretien sur cinq ans et sur dix ans. Pour réaliser cette étude, l’association possédant un magazine mensuel a interrogé les participants à ses enquêtes annuelles.

« Presque toutes les garanties sur les voitures neuves durent au moins trois ans et les réparations, si elles sont nécessaires, sont couvertes. L’analyse montre que les coûts peuvent monter en flèche lorsque les périodes de garantie et d’entretien gratuit sont terminées », indique l’enquête.

Tesla is the lowest cost car to maintain pic.twitter.com/VJjggL4l1E — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2024

Elle révèle que Tesla possède les coûts d’entretien les plus bas pour les années 1 à 5 et 6 à 10, loin devant les autres constructeurs. Les possesseurs d’un véhicule électrique de la marque ne dépenseraient qu’en moyenne 580 $ jusqu’à la cinquième année et 3 455 $ entre la cinquième et la dixième année. Cela représente donc un total de 4 035 $ dans les dix premières années suivant l’achat.

Buick se trouve en deuxième position du classement, devant Toyota, troisième. Les constructeurs allemands Audi, BMW, Mercedes-Benz et Porsche se trouvent en bas de la liste à cause de leurs coûts d’entretien élevés.

Évidemment, Elon Musk s’est empressé de partager le classement réalisé par Consumer Reports sur son compte X. Sa publication cumule déjà plus de 28 millions de vues au moment où nous écrivons ces lignes.

Une bonne publicité pour Tesla, dont les coûts d’entretien bas sont déjà loués par de nombreux automobilistes. Ce classement contraste tout de même avec les plaintes des clients de Tesla contre les prix des réparations l’an dernier.