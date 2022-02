Tesla : la poignée de portière peut se bloquer par grand froid, voici comment réagir

Le froid peut vous empêcher d’accéder à votre Tesla – Crédit : Twitter @MatchasmMatt

L’entreprise d’Elon Musk s’échine à proposer des innovations bien senties sur ses Tesla. En 2022, les Model 3 et Model Y recevront ainsi une myriade d’améliorations. Malgré son expertise, le constructeur laisse toutefois certaines failles sur ses voitures électriques haut de gamme. Notamment quand la température descend en dessous de 0. Vidéo à l’appui, l’utilisateur Matt Smith raconte sa mésaventure sur Twitter.

Côté conducteur, la poignée de sa portière avait gelé et ne pouvait plus s’ouvrir. Après avoir exhorté Elon Musk à « ajouter une option pour ouvrir la porte depuis l’application », il a finalement réussi à se sortir de ce mauvais pas en passant par la porte passager. Il a ensuite ouvert la portière bloquée en appuyant simplement sur le bouton. Après avoir gratté la glace pendant environ 30 secondes, la poignée s’est finalement débloquée.

Tesla recommande de frapper doucement la poignée pour casser la glace

« Apparemment, la solution la plus simple consiste à frapper la poignée avec votre poing pour briser la glace », précise toutefois Matt Smith. C’est effectivement la solution vantée par Tesla. En guise de comparaison, le fabricant indique qu’il faut faire comme si vous frappiez « à la porte d’entrée de votre voisin ». Et pour cause, frapper trop fort risquerait de bosseler votre voiture.

Dans le manuel, on trouve également une solution moins triviale. En cas de grand froid, les propriétaires sont invités à préchauffer leur véhicule 30 à 40 minutes avant de partir. Une manipulation qui peut s’effectuer à distance grâce à l’application. Certains utilisateurs utilisent également des sèches-cheveux pour venir à bout de la glace.

Quoi qu’il en soit, le froid n’est pas le seul facteur qui peut immobiliser la flotte d’Elon Musk. En novembre dernier, des centaines de conducteurs de Tesla ne pouvaient plus rentrer dans leur voiture. En cause, une panne découlant d’une mise à jour de l’application.