Deux Tesla prennent feu sans explication dans des centres de réparation

Les incendies de voitures sont plus courants avec les moteurs à combustion que les voitures électriques. Mais quand une Tesla prend feu, c’est beaucoup plus difficile de l’éteindre.

En plus des accidents de voiture causés par une utilisation abusive de son mode de conduite autonome, Tesla recueille régulièrement des alertes concernant des cas d’incendies spontanés de Model S et de Model X dans le monde entier, et aux États-Unis en particulier. Le constructeur américain de voitures électriques a toujours affirmé que les incendies de véhicules à moteur à combustion étaient plus fréquents que ceux des véhicules électriques. Cependant, après qu’une Model X ait pris feu au Luxembourg dans un centre de service Tesla, une Model S vient de faire de même, cette fois à l’arrière d’un centre basé en Géorgie, aux États-Unis.

Les pompiers forcés de faire appel à une « solution créative » pour maîtriser l’incendie électrique

La municipalité de Marietta, où a eu lieu l’incendie, a partagé les images du véhicule électrique en flammes. D’après les pompiers appelés pour maîtriser le feu, celui-ci est particulièrement difficile à éteindre sur un véhicule électrique. Les lances à incendie classiques sont en effet quasiment inopérantes contre les feux d’origine électrique.

Pour éteindre le feu de voiture, les soldats du feu ont donc fait appel à une solution créative. Ils ont placé la Tesla Model S au-dessus de piles de bois, puis ont placé un tuyau sous la batterie pour la refroidir. On peut voir sur les photos la quantité d’eau stupéfiante employée pour réussir l’opération, qui pourrait presque faire penser à une inondation. La municipalité de Marietta a félicité ses équipes de pompiers pour avoir pensé « hors des sentiers battus » seule façon de combattre cet incendie de voiture électrique.

Sans les photos des pompiers, personne n’aurait été au courant de l’incendie de la Tesla Model S

Ce nouvel incendie spontané a eu lieu encore une fois dans un centre de service Tesla, aussi le véhicule était peut-être en réparation au moment où le feu s’est déclenché. Il s’agit d’un endroit privé, inaccessible pour les journalistes locaux, et seules les photos prises par les pompiers ont gardé une trace de l’incident. Si la ville de Marietta n’avait pas partagé les images louant la créativité des pompiers, personne n’en aurait rien su.

Peu d’informations ont été révélées concernant le déclencheur de l’incendie. La Tesla Model S était peut-être en cours de chargement, puisque des bornes de recharge sont visibles sur les photos près du véhicule. On ignore s’il était spontané ou s’il était dû à une erreur de la part de l’équipe de mécaniciens du centre de service Tesla. Pour l’instant, le constructeur de véhicules n’a pas réagi sur cet incident, et on ignore encore qui a été chargé de l’enquête pour identifier la cause de l’incendie.

