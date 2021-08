Tesla Model S Plaid vs Rimac Nevera : la course de dragsters des voitures en production les plus rapides au monde

La chaîne YouTube DragTimes a fait s’affronter sur 400 mètres les deux voitures en production les plus rapides du monde : la Tesla Model S Plaid électrique et la Rimac Nevera. Laquelle l’emportera ?

On voit souvent sur YouTube des courses de dragsters impressionnantes, comme des mini-voitures électriques s’affronter sur 400 mètres dans la course la plus lente de tous les temps, mais la nouvelle vidéo de DragTimes promet de montrer l’inverse.

Tesla Model S Plaid vs Rimac Nevera – Crédit : DragTimes

En effet, les Youtubeurs ont décidé d’opposer la nouvelle Tesla Model S Plaid, la voiture électrique en production la plus rapide du monde au moment de sa sortie, à la Rimac Nevera, qui est récemment devenue la nouvelle voiture en production la plus rapide du monde.

En effet, la supercar croate a récemment explosé le record en parcourant 400 mètres en seulement 8,582 secondes, avec une vitesse de pointe de 269,58 km/h. C’est bien plus rapide que la Tesla Model S fait environ 9,247 secondes.

Qui l’emporte entre la Tesla Model S Plaid et Rimac Nevera sur 400 mètres ?

La Nevera est équipée de quatre moteurs électriques qui transmettent 1 914 chevaux (1 408 kW) aux quatre roues. La voiture est également chaussée de pneus Michelin Pilot Sport 4S et pèse 2 146 kilogrammes. La Tesla Model S est beaucoup moins puissante, mais elle impressionne toujours avec sa puissance de 1 020 chevaux (760 kW), grâce à sa configuration à trois moteurs. Elle est plus lourde que la Rimac avec 2 192 kg, et la puissance est également transmise à quatre pneus Michelin Pilot Sport 4S.

Sur le papier, la Tesla n’a théoriquement aucune chance face à un tel monstre. Cela se confirme sur la piste, puisque lors des trois courses, la Tesla est bonne dernière. La Rimac Nevera atteint les 96 km/h plus rapidement que la Tesla, en seulement 1,9 seconde, alors qu’il faut 2,08 secondes pour la Model S Plaid.

En moyenne, sur les trois courses, la Rimac Nevera a franchi la ligne d’arrivée des 400 mètres en seulement 8,58 secondes, contre 9,27 secondes pour la Tesla. Les voitures du constructeur américain n’ont donc pour l’instant aucune chance contre celles de Rimac. Il faudra probablement attendre l’arrivée de la Tesla Roadster en 2022 pour voir cette tendance s’inverser.

La Tesla Model S Plaid s’en sort tout de même avec les honneurs, puisqu’il faut rappeler qu’elle n’est proposée qu’à 129 990 dollars, alors que la Rimac Nevera est commercialisé à partir de 2,4 millions de dollars, soit près de 18 fois plus.

Source : DragTimes