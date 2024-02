Tesla Model 3 : son prix est en chute libre mais il faut se dépêcher

La Tesla Model 3 n’est plus éligible au bonus écologique en France. Pour compenser, le fabricant propose actuellement une belle promotion de 4000 euros sur les modèles en stock de sa berline électrique. L’offre est toutefois limitée dans le temps.

© Tesla

Tesla n’hésite pas à baisser ses tarifs pour attirer le chaland. Début 2023, la Tesla Model 3 avait notamment vu son prix chuter de près de 10 000 euros, passant même sous la barre des 40 000 euros grâce au bonus écologique. Or ce dernier n’est plus applicable sur la berline électrique, sa production en Chine et aux Etats-Unis mettant à mal son score environnemental. De quoi décourager de nombreux clients.

Soucieux de redynamiser les ventes, le constructeur a trouvé une solution pour compenser la non-éligibilité au bonus écologique. Le fabricant applique actuellement une promotion de 4000 euros sur son modèle d’entrée de gamme Propulsion. Soit le montant actuel du… bonus écologique. Pour rappel, celui-ci a été diminué de 1000 euros, passant ainsi à 4000 euros pour les ménages ayant un revenu fiscal de référence par part supérieur à 15 400 euros.

Tesla diminue le prix de sa Model 3 mais l’offre ne durera pas

Grâce à cette ristourne, Tesla parvient habilement à contrebalancer la perte du bonus écologique. Il y a toutefois quelques détails à connaître sur cette offre alléchante. Cette dernière s’appliquera seulement sur les Model 3 Propulsion neuves en stock. Qui plus est, il faut les avoir commandées entre le 23 février et le 17 mars. “Si la livraison n’est pas prise avant le 30 mars 2024 inclus, Tesla se réserve le droit d’annuler la commande”, précise le constructeur sur son site.

A lire > Tesla Model 3 Performance : le retour du monstre électrique est imminent

Proposée actuellement au tarif de 42 990 euros, la berline voit donc son prix chuter de 4000 euros pour atteindre les 38 990 euros. Une différence qui est loin d’être négligeable. Il faudra toutefois être très réactif si vous souhaitez profiter de ce fameux “bonus Tesla”. D’autant qu’une hausse des prix se dessine en mars outre-Atlantique sur les Tesla. Hausse qui pourrait bien finir par s’imposer dans nos contrées à terme.

Pour rappel, la Tesla Model 3 a eu droit à une grosse refonte l’année dernière. Design rénové, intérieur amélioré, autonomie supérieure… Le modèle Highland a des arguments solides à faire valoir. Pour tout savoir sur les tarifs actuellement en vigueur, n’hésitez pas à consulter notre guide qui répertorie tous les prix des Tesla en France.

Tesla applique actuellement une promotion de 4000 euros sur la Model 3 Propulsion.

Un moyen de compenser la perte du bonus écologique.

L’offre est toutefois limitée dans le temps si bien qu’il faut se dépêcher.