Test Samsung Galaxy S23 FE : équipement premium, prix raisonnable… la meilleure affaire du moment ?

Avec le Galaxy S23 FE, Samsung lance enfin l’ultime appareil de sa série Fan Edition 2023. Après la commercialisation de tablettes et pour la première fois d’écouteurs, les Galaxy Buds FE testés le mois dernier, on se demandait si Samsung n’avait pas finalement renoncé au lancement de son smartphone FE, cru 2023, en France. Finalement, ce nouveau membre de la famille Galaxy S a fait son apparition il y a quelques jours en boutiques et répond donc présent à l’appel pour les fêtes de fin d’année.

Rappelons que la gamme Fan Edition est prisée pour ses appareils qui empruntent certaines des caractéristiques haut de gamme des ténors du moment (Galaxy S23), voire de ceux de l’an passé (Galaxy S22), tout en profitant d’un prix plus raisonnable. L’occasion inespérée de s’offrir un mobile premium de grande marque pour le prix d’un milieu de gamme ? Pour tous ceux qui se demandent si le Galaxy S23 FE vaut vraiment le coup et s’il est le bon rapport qualité prix de cette fin d’année, voici les résultats de nos tests et notre verdict.

Galaxy S23 FE : où est-il disponible et à quel prix ?

Le nouveau smartphone de Samsung a pris son temps pour débarquer en France, mais c’est enfin chose faite. Le Galaxy S23 FE est en vente en magasin et en ligne chez les principaux distributeurs spécialisés comme Darty, Fnac ou encore Boulanger. Il est aussi en vente chez les opérateurs, sur Amazon et sur le site du constructeur coréen. Disponible en deux capacités et plusieurs coloris, il bénéficie d’une offre de lancement.

Samsung Galaxy S23 FE 128 Go : 699 €

Samsung Galaxy S23 FE 256 Go : 759 €

Le smartphone est décliné en quatre couleurs : Vert d’eau, Violet, Crème et Graphite. Chez Samsung, il existe deux teintes exclusives supplémentaires : Bleu et Orange. À l’occasion du lancement de ce smartphone, les écouteurs Galaxy Buds FE, déjà testés par la rédaction et d’une valeur de 99 euros, sont offerts dans quelques enseignes comme Boulanger ou Amazon, mais aussi chez SFR et bien entendu chez Samsung. Avec le code S23 FE50, Boulanger offre 50 euros de réduction sur le panier. Enfin, avec les smartphones vendus au prix fort dans la boutique Samsung d’Amazon, le chargeur filaire 25W est fourni.

Quelles sont les caractéristiques du Galaxy S23 FE ?

Avec son écran à mi-chemin, en taille, entre un Galaxy S23 et un Galaxy S23 Ultra, mais tout aussi haut de gamme et un design qui reprend les éléments de style des derniers Galaxy S, le nouveau Galaxy S23 FE doit faire quelques concessions pour être moins cher. La principale porte sur son processeur emprunté aux Galaxy S22 lancés début 2022 sur le marché français : l’Exynos 2200, une puce signée Samsung.

Fiche technique du Galaxy S23 FE

Écran : Dynamic Amoled 2X FHD+ de 6,4 pouces (1080 x 2340p), 401 ppp, 120 Hz, OIS, 1450 nits

: Dynamic Amoled 2X FHD+ de 6,4 pouces (1080 x 2340p), 401 ppp, 120 Hz, OIS, 1450 nits Grand-angle : f/1.8, 50 Mpx, 8K

: f/1.8, 50 Mpx, 8K Ultra grand-angle : f/2.2, 12 Mpx, champ de vision de 123° degrés, AF

: f/2.2, 12 Mpx, champ de vision de 123° degrés, AF Téléobjectif : f/2.4, 8 Mpx, zoom optique x3, zoom numérique 30x, OIS

: f/2.4, 8 Mpx, zoom optique x3, zoom numérique 30x, OIS Caméra avant : f/2.4, 10 Mpx, 4K

: f/2.4, 10 Mpx, 4K Processeur : Samsung Exynos 2200

: Samsung Exynos 2200 Mémoire : 8 Go / 128 Go, 8 Go / 256 Go

: 8 Go / 128 Go, 8 Go / 256 Go Batterie : 4500 mAh,

: 4500 mAh, Charge : filaire 25W, sans-fil 10W et partage d’énergie sans-fil

: filaire 25W, sans-fil 10W et partage d’énergie sans-fil Capteurs : proximité, luminosité ambiante, accéléromètre, gyroscope, magnétique, baromètre

: proximité, luminosité ambiante, accéléromètre, gyroscope, magnétique, baromètre Sécurité : lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale

: lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC Résistance : IP68, verre avant et arrière Corning Gorilla Glass 5

: IP68, verre avant et arrière Corning Gorilla Glass 5 Dimensions : 7,65 x158 x 8,2 mm

: 7,65 x158 x 8,2 mm Poids : 209 g

: 209 g Divers : 2 haut-parleurs, compatible Dolby Atmos, Dual SIM

2 haut-parleurs, compatible Dolby Atmos, Dual SIM OS : Android 14 + One UI 6

Disponible en deux capacités de stockage (128 ou 256 Go) pour 8 Go de RAM, le Galaxy S23 FE fonctionne avec la dernière version de l’OS de Google, Android 14. En surcouche, c’est également la toute dernière version de l’environnement de Samsung qui est aux manettes, One UI 6.

Un design qui reste dans la famille

À première vue, il n’y a pas de grande différence entre ce nouveau FE et ses aînés, les Galaxy S23 ou S23+. On retrouve l’élégance de la façade et du dos en verre, le châssis avec ses tranches en aluminium et les capteurs photo cerclés de métal, directement intégrés au dos. Avec son écran de 6,4 pouces, ce FE pourrait constituer le modèle intermédiaire parfait entre le Galaxy S23 (6,1 pouces) et le Galaxy S23+ (6,6 pouces), mais ce n’est pas si simple.

Les bordures d’écran sont nettement moins fines sur ce nouveau mobile que chez ses prédécesseurs. Comparé au S23+ et son grand écran, on reste donc sur un boîtier aussi large et long. Celui du Galaxy S23 FE est même plus épais de 0.6 millimètre. Ce n’est pas énorme, mais le smartphone se fait du coup assez lourd en main (209 g.), soit presque 15 grammes de plus que le S23+. Une différence moins visible s’invite aussi dans la danse. Si l’appareil est tout aussi étanche que ses aînés, avec sa certification IP68, on est seulement sur du Corning Gorilla Glass 5 pour la protection antichoc et anti-rayure de la façade et du dos en verre. Les Galaxy S23 classiques profitaient du Gorilla Glass Victus, plus résistant. Il faudra redoubler de prudence avec le S23 FE avec son verre un peu glissant au dos et ses dimensions généreuses. Ou acheter une coque, quitte à l’alourdir un peu plus.

C’est, en revanche, un sans faute pour le reste. Comme sur les S23 classiques, l‘utilisateur bénéficie d’un capteur d’empreintes sous l’écran bien réactif et de la reconnaissance faciale. La connectivité est tout aussi satisfaisante avec du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, du NFC et, bien sûr la compatibilité 5G pour les réseaux mobiles. Il est possible d’insérer deux nano SIM dans le logement présent sur le dessus du mobile.

Un bel écran, très lumineux

Pour réduire le prix de son smartphone, Samsung aurait pu revoir à la baisse la qualité de l’écran. Ce n’est heureusement pas le cas sur ce Galaxy S23 FE qui bénéficie de la même technologie Amoled de dernière génération avec ses couleurs vives et son contraste infini. La définition Full HD+ suffit à offrir une résolution de 401 points par pouce, plus qu’il n’en faut pour des images précises. Le rafraîchissement d’écran varie de 60 à 120 Hz par défaut pour une fluidité d’image optimale.

Du côté des performances de l’affichage, c’est le même constat que d’ordinaire sur les dalles Samsung. Dans le mode par défaut (vif), les couleurs sont un peu éloignées de la réalité avec un Delta E mesuré à la sonde de 5,79. La température est, en revanche, plutôt satisfaisante avec 6650 K relevés. En optant pour le mode naturel, cette température descend vers des tons plus chauds (6200 K), mais les couleurs sont plus fidèles à la réalité avec un Delta E très satisfaisant de 2,58. À chacun de choisir ce qui lui conviendra le mieux. Dans les deux cas de figure, on est face à un affichage de bonne qualité.

C’est d’autant plus vrai que la luminosité compte parmi les points forts du Galaxy S23 FE. Notre sonde a mesuré environ 500 cd/m² avec le curseur poussé à fond manuellement. L’homogénéité n’est pas folle, car on est plutôt sur 550 au centre et 450 cd/m² sur les bords. En revanche, l’appareil affiche à pic à 970 cd/m² sous un éclairage intense, en mode automatique. Et même un pic à 1240 cd/m² en HDR, pas si loin que ce que Samsung annonce. C’est un peu inférieur aux performances d’un Galaxy S23, mais ce FE se classe tout de même parmi les très bons élèves !

Un processeur haut de gamme… de l’année dernière

C’est clairement sur le processeur que Samsung réalise les principales économies, puis le Galaxy S23 FE embarque la puce maison Exynos 2200 qui propulsait en 2022 le Galaxy S22 Ultra. Un processeur haut de gamme donc, mais qui n’a pas franchement autant convaincu que le Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23 Ultra et de ses autres déclinaisons, bien plus puissant et moins énergivore.

Accompagné de 8 Go de mémoire vive, ce processeur remplit la plupart des tâches haut la main, avec quelques limites dans les jeux les plus sophistiqués, tout de même envisageables. Il ne faudra juste pas être trop gourmand sur la qualité des graphismes. Avec 3DMark, l’appareil est monté avec un stress test jusqu’à 46 degrés, une chauffe sensible sous les doigts sans que ce soit particulièrement gênant.

Un OS de dernière génération

À l’instar des smartphones haut de gamme, le Galaxy S23 FE bénéficie du dernier OS mobile en date de Google, Android 14. La surcouche de Samsung n’est pas reste avec la toute dernière mouture One UI 6.0 qui apporte son lot de nouveautés. Parmi elles, un panneau des paramètres remanié ou encore un menu photo enrichi.

Plus important encore, sur ce nouvel appareil, Samsung promet comme cela a été le cas ces derniers mois sur la plupart de ses smartphones, quatre ans de mises à jour de l’OS et cinq ans de mises à jour de sécurité. Un véritable confort pour l’utilisateur qui ne se sent pas dans l’obligation de renouveler prématurément son mobile pour profiter de nouveautés réservées exclusivement à de nouveaux produits.

Photo : pas grand-chose à envier au Galaxy S23

Sur ce smartphone de la gamme Fan Edition, Samsung conserve le triple module des S23 et S23+ associant grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. De quoi assurer une bonne polyvalence photo. On retrouve les capteurs 50 et 12 mégapixels de la précédente gamme. Le capteur associé au téléobjectif ne compte, en revanche, que 8 mégapixels contre 10 sur le S23. Même rabotage pour le capteur frontal qui passe de 12 à 10 mégapixels.

Grand-angle Ultra grand-angle

Téléobjectif 3x

Grand-angle

Grand-angle

Ultra grand-angle

Grand-angle

Grand-angle

Téléobjectif zoom 3x

Détail au zoom numérique

Malgré cette différence, la qualité photo reste très satisfaisante, avec le maintien de fonctions aussi importantes que la stabilisation optique ou encore le zoom optique 3x. Dans de bonnes conditions de luminosité, ce dernier est même solidement épaulé par le zoom numérique, à condition de se limiter à 5x à 10x.

Galaxy S23 FE Pixel 8 Pro

Grand-angle – mode nuit

Téléobjectif – 3x -mode nuit

Avec le capteur principal, si les couleurs sont un peu saturées, les clichés présentent le mérite d’être riches de détails. Les prises de vues en basses lumières livrent par ailleurs d’assez bons résultats. L’ultra grand-angle se montre un peu moins convaincant en termes de détails sauf à profiter d’une belle lumière. L’utilisation du téléobjectif (sauf à bien stabiliser l’appareil) est plutôt à privilégier aussi avec un bon éclairage.

Téléobjectif – portrait

Téléobjectif – portrait.

Grand-angle

Le mode portrait se montre globalement efficace avec la possibilité de régler l’effet bokeh ou d’opter pour des filtres (Studio, Mono). On retrouve ici toute la richesse de l’appli Appareil photo de Samsung, avec des réglages pré et post prise de vue. Le capteur principal permet de filmer jusqu’en 8K.

Autonomie perfectible et charge rapide

Avec une batterie de 4500 mAh et un processeur un peu trop énergivore, le Galaxy S23 FE ne restera pas dans les mémoires pour son autonomie. À condition de rester dans des usages assez classiques, vous ne devriez tout de même pas tomber en panne de batterie en début de soirée ! Avec l’appli PCMark, le smartphone n’a tenu (écran réglé sur 200 cd/m²) que 10h05 avec la fluidité des mouvements réglée par défaut sur Adaptative (soit 60 à 120 Hz pour le rafraîchissement de l’écran). Il est possible de gagner une heure en passant en mode standard avec un rafraîchissement limité à 60 Hz, ce qui n’est pas négligeable. En lecture vidéo streaming sur réseau Wi-Fi, l’appareil a rendu son dernier souffle en une douzaine d’heures, ce qui est assez correct.

Cette autonomie perfectible est compensée par la charge rapide filaire, certes de seulement 25W, mais qui permet de faire un plein complet en seulement 1h10. Il ne faut par ailleurs que 30 minutes pour récupérer 58 % d’autonomie. Assez pratique quand on est pressé.

Notre Verdict